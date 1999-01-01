Київ
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X27
Дезлоратадин
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R06
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A X
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X27
Дезлоратадин
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Едем®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №10
Фармак
від
80,00
грн
в 929 аптеках
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Едем®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Фармак
від
209,83
грн
в 926 аптеках
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Едем®
Сироп 0,5 мг/мл флакон склян. з кришкою закупор.-нагвинчувальна з контр.відк 60 мл з дозуючою ложкою №1
Фармак
від
125,19
грн
в 911 аптеці
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Еріус®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Байєр
від
485,32
грн
в 901 аптеці
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Еріус®
Сироп 0,5 мг/мл флакон 60 мл №1
Байєр
від
319,00
грн
в 898 аптеках
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Дезлоратадин-Тева
Розчин оральний 0,5 мг/мл флакон 60 мл з мірним шприцем №1
Teva
від
110,24
грн
в 721 аптеці
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Дезлоратадин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Тева Україна
від
241,52
грн
в 713 аптеках
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Алергозан®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у картонній упаковці №30
Софарма
від
159,17
грн
в 563 аптеках
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Хітакса
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Адамед Фарма
від
118,75
грн
в 557 аптеках
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Ерідез®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Дарниця ФФ
від
135,69
грн
в 555 аптеках
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Алергозан®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у картонній упаковці №10
Софарма
від
67,56
грн
в 525 аптеках
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Ерідез®
Сироп 0,5 мг/мл флакон з мірним стаканчиком 100 мл №1
Дарниця ФФ
від
133,40
грн
в 492 аптеках
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Ерідез-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
64,37
грн
в 389 аптеках
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Лордес®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №20
Нобель
від
166,00
грн
в 380 аптеках
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Еслотин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Уорлд Медицин
від
128,53
грн
в 345 аптеках
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Елізіум
Розчин оральний 0,5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Україна
від
123,61
грн
в 334 аптеках
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Хітакса
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 2,5 мг блістер №10
Адамед Фарма
від
113,23
грн
в 333 аптеках
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Елізіум
Розчин оральний 0,5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Україна
від
163,17
грн
в 332 аптеках
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Алергозан®
Розчин оральний 0,5 мг/мл пляшка скляна 120 мл з мірним стаканчиком і дозуючим шприцом №1
Софарма
від
164,00
грн
в 290 аптеках
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Дезрадин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
від
312,30
грн
в 286 аптеках
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Форма випуску
р-н орал.
сироп
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл., дисперг. в рот. порожн.
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Дозування
0.5 мг/мл
2.5 мг
2.5 мг/5 мл
5 мг
Пакування
банка 60 мл
блістер
контейнер 60 мл
контейнер 120 мл
контурн. чарунк. уп.
пляшка 60 мл
пляшка скляна 120 мл
фл. 50 мл
фл. 60 мл
фл. 100 мл
фл. 150 мл
фл. з мірним стаканчиком 100 мл
фл.скл. з криш.закуп.-нагвинч. 60 мл
фл.скл. з криш.закуп.-нагвинч. 100 мл
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Кількість штук в упаковці
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7
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20
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Alvogen IPCO
Cipla
Propharma International
SUN
Stada
Xantis Pharma
Байєр
Белупо
Дарниця ФФ
Здоров'я ФК
Здоровье
КРКА
Корпорація Здоров'я
Лекхим
Мілі Хелскере Лімітед
Нобель
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Софарма
Сперко Україна
ТОВ "Тернофарм"
Тева Україна
Технолог
Уорлд Медицин
Фармак
Фітофарм
Юнілаб, ЛП
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