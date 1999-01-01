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Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X27

Дезлоратадин

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R06АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06AАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A XІнші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X27Дезлоратадин
Сортування: По популярності
Едем®
Едем®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №10
Фармак
від 80,00 грн
в 929 аптеках
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Едем®
Едем®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Фармак
від 209,83 грн
в 926 аптеках
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Едем®
Едем®
Сироп 0,5 мг/мл флакон склян. з кришкою закупор.-нагвинчувальна з контр.відк 60 мл з дозуючою ложкою №1
Фармак
від 125,19 грн
в 911 аптеці
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Еріус®
Еріус®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Байєр
від 485,32 грн
в 901 аптеці
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Еріус®
Еріус®
Сироп 0,5 мг/мл флакон 60 мл №1
Байєр
від 319,00 грн
в 898 аптеках
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Дезлоратадин-Тева
Дезлоратадин-Тева
Розчин оральний 0,5 мг/мл флакон 60 мл з мірним шприцем №1
Teva
від 110,24 грн
в 721 аптеці
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Дезлоратадин-Тева
Дезлоратадин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Тева Україна
від 241,52 грн
в 713 аптеках
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Алергозан®
Алергозан®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у картонній упаковці №30
Софарма
від 159,17 грн
в 563 аптеках
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Хітакса
Хітакса
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Адамед Фарма
від 118,75 грн
в 557 аптеках
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Ерідез®
Ерідез®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Дарниця ФФ
від 135,69 грн
в 555 аптеках
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Алергозан®
Алергозан®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у картонній упаковці №10
Софарма
від 67,56 грн
в 525 аптеках
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Ерідез®
Ерідез®
Сироп 0,5 мг/мл флакон з мірним стаканчиком 100 мл №1
Дарниця ФФ
від 133,40 грн
в 492 аптеках
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Ерідез-Дарниця
Ерідез-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 64,37 грн
в 389 аптеках
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Лордес®
Лордес®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №20
Нобель
від 166,00 грн
в 380 аптеках
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Еслотин
Еслотин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Уорлд Медицин
від 128,53 грн
в 345 аптеках
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Елізіум
Елізіум
Розчин оральний 0,5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Україна
від 123,61 грн
в 334 аптеках
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Хітакса
Хітакса
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 2,5 мг блістер №10
Адамед Фарма
від 113,23 грн
в 333 аптеках
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Елізіум
Елізіум
Розчин оральний 0,5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Україна
від 163,17 грн
в 332 аптеках
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Алергозан®
Алергозан®
Розчин оральний 0,5 мг/мл пляшка скляна 120 мл з мірним стаканчиком і дозуючим шприцом №1
Софарма
від 164,00 грн
в 290 аптеках
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Дезрадин®
Дезрадин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
від 312,30 грн
в 286 аптеках
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