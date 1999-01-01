Київ
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X15
Мебгідролін
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R06
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A X
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X15
Мебгідролін
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Діазолін®
Драже 0,1 г блістер №20
Фармак
від
45,24
грн
в 925 аптеках
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Діазолін®
Драже 0,05 г блістер №20
Фармак
від
32,88
грн
в 898 аптеках
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Діазолін-Дарниця
Таблетки 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
23,82
грн
в 780 аптеках
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Діазолін®
Таблетки 0,1 г блістер №20
Фармак
від
51,32
грн
в 664 аптеках
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Діазолін®
Таблетки 0,1 г блістер №10
Фармак
від
36,00
грн
в 514 аптеках
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Діазолін®
Драже 0,05 г блістер №10
Фармак
від
21,01
грн
в 2 аптеках
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Діазолін для дітей
Гранули для оральної суспензії 0,6 г/100 мл флакон 9 г зі стаканчиком у пачці №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Діазолін®
Драже 0,1 г блістер №10
Фармак
Немає в наявності
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Діазолін®
Таблетки 0,05 г блістер №10
Фармак
Немає в наявності
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Форма випуску
гран. д/орал. сусп.
др.
табл.
Дозування
0.1 г
0.05 г
0.6 г/100 мл
100 мг
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
фл. 9 г
Кількість штук в упаковці
1
10
20
Виробник
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
Фармак
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