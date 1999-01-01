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Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X15

Мебгідролін

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R06АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06AАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A XІнші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X15Мебгідролін
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Діазолін®
Діазолін®
Драже 0,1 г блістер №20
Фармак
від 45,24 грн
в 925 аптеках
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Діазолін®
Діазолін®
Драже 0,05 г блістер №20
Фармак
від 32,88 грн
в 898 аптеках
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Діазолін-Дарниця
Діазолін-Дарниця
Таблетки 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 23,82 грн
в 780 аптеках
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Діазолін®
Діазолін®
Таблетки 0,1 г блістер №20
Фармак
від 51,32 грн
в 664 аптеках
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Діазолін®
Діазолін®
Таблетки 0,1 г блістер №10
Фармак
від 36,00 грн
в 514 аптеках
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Діазолін®
Діазолін®
Драже 0,05 г блістер №10
Фармак
від 21,01 грн
в 2 аптеках
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Діазолін для дітей
Діазолін для дітей
Гранули для оральної суспензії 0,6 г/100 мл флакон 9 г зі стаканчиком у пачці №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Діазолін®
Діазолін®
Драже 0,1 г блістер №10
Фармак
Немає в наявності
Діазолін®
Діазолін®
Таблетки 0,05 г блістер №10
Фармак
Немає в наявності
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