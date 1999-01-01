Київ
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X33**
Різні препарати з антигістамінною дією
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R06
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A X
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X33**
Різні препарати з антигістамінною дією
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Ринітал
Таблетки блістер №60
Alpen Pharma AG
від
213,34
грн
в 691 аптеці
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Токсекс спаг. Пєка
Краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
від
385,00
грн
в 2 аптеках
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Ринітал
Таблетки блістер №100
Alpen Pharma AG
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. орал.
табл.
Пакування
блістер
фл. 30 мл
Кількість штук в упаковці
1
60
100
Виробник
Alpen Pharma AG
Pekana Naturheilmittel
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