Київ
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X33**

Різні препарати з антигістамінною дією

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R06АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06AАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A XІнші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X33**Різні препарати з антигістамінною дією
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Ринітал
Ринітал
Таблетки блістер №60
Alpen Pharma AG
від 213,34 грн
в 691 аптеці
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Токсекс спаг. Пєка
Токсекс спаг. Пєка
Краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
від 385,00 грн
в 2 аптеках
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Ринітал
Ринітал
Таблетки блістер №100
Alpen Pharma AG
Немає в наявності
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