Київ
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X22

Ебастин

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R06АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06AАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A XІнші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X22Ебастин
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Еспа-Бастин®
Еспа-Бастин®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №10
esparma
від 151,60 грн
в 420 аптеках
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Елерт
Елерт
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №10
Мікро Лабс
Немає в наявності
Елерт
Елерт
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Мікро Лабс
Немає в наявності
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