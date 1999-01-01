Київ
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X22
Ебастин
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R06
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A X
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X22
Ебастин
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Еспа-Бастин®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №10
esparma
від
151,60
грн
в 420 аптеках
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Елерт
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №10
Мікро Лабс
Немає в наявності
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Елерт
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Мікро Лабс
Немає в наявності
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Кількість штук в упаковці
10
30
Виробник
esparma
Мікро Лабс
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