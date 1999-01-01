Київ
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X32

Секвіфенадин

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R06АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06AАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A XІнші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X32Секвіфенадин
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Гістафен
Гістафен
Таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
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