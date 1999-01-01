Київ
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X32
Секвіфенадин
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R06
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A X
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X32
Секвіфенадин
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Гістафен
Таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
від
440,54
грн
в 328 аптеках
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