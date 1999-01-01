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Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X26

Фексофенадин

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R06АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06AАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A XІнші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X26Фексофенадин
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Аллегра® 180 мг
Аллегра® 180 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 180 мг блістер №10
Опелла Хелскеа Україна
від 168,73 грн
в 843 аптеках
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Аллегра® 120 мг
Аллегра® 120 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 120 мг блістер №10
Опелла Хелскеа Україна
від 136,16 грн
в 803 аптеках
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Тигофаст®-180
Тигофаст®-180
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 180 мг блістер №30
Ананта Медікеар Лімітед
від 313,80 грн
в 252 аптеках
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Тигофаст®-120
Тигофаст®-120
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №30
Ананта Медікеар Лімітед
від 220,07 грн
в 106 аптеках
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Алфаст®
Алфаст®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 180 мг №10
Дженом Біотек
Немає в наявності
Телфаст® 180 мг
Телфаст® 180 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 180 мг №10
Авентіс Фарма Дойчланд
Немає в наявності
Телфаст® 180 мг
Телфаст® 180 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 180 мг №10
Авентіс Фарма Дойчланд
Немає в наявності
Телфаст® 180 мг
Телфаст® 180 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 180 мг №10
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Телфаст® 180 мг
Телфаст® 180 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 180 мг №20
Авентіс Фарма Дойчланд
Немає в наявності
Телфаст® 180 мг
Телфаст® 180 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 180 мг №20
Авентіс Фарма Дойчланд
Немає в наявності
Алфаст®
Алфаст®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг №10
Дженом Біотек
Немає в наявності
Алтіва
Алтіва
Таблетки, вкриті оболонкою 180 мг блістер №10
САН
Немає в наявності
Фексофаст
Фексофаст
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №30
Мікро Лабс
Немає в наявності
Фексофаст
Фексофаст
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 180 мг блістер №30
Мікро Лабс
Немає в наявності
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