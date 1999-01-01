Київ
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X26
Фексофенадин
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R06
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A X
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X26
Фексофенадин
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Аллегра® 180 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 180 мг блістер №10
Опелла Хелскеа Україна
від
168,73
грн
в 843 аптеках
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Аллегра® 120 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 120 мг блістер №10
Опелла Хелскеа Україна
від
136,16
грн
в 803 аптеках
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Тигофаст®-180
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 180 мг блістер №30
Ананта Медікеар Лімітед
від
313,80
грн
в 252 аптеках
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Тигофаст®-120
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №30
Ананта Медікеар Лімітед
від
220,07
грн
в 106 аптеках
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Алфаст®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 180 мг №10
Дженом Біотек
Немає в наявності
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Телфаст® 180 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 180 мг №10
Авентіс Фарма Дойчланд
Немає в наявності
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Телфаст® 180 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 180 мг №10
Авентіс Фарма Дойчланд
Немає в наявності
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Телфаст® 180 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 180 мг №10
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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Телфаст® 180 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 180 мг №20
Авентіс Фарма Дойчланд
Немає в наявності
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Телфаст® 180 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 180 мг №20
Авентіс Фарма Дойчланд
Немає в наявності
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Алфаст®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг №10
Дженом Біотек
Немає в наявності
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Алтіва
Таблетки, вкриті оболонкою 180 мг блістер №10
САН
Немає в наявності
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Фексофаст
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №30
Мікро Лабс
Немає в наявності
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Фексофаст
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 180 мг блістер №30
Мікро Лабс
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
120 мг
180 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
10
20
30
Виробник
Ananta Medicare
Genom Biotech
Ананта Медікеар
Мікро Лабс
Опелла Хелскеа Україна
САН
Сановель
Санофи-Авентис Украина
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