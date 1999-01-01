Київ
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X17
Кетотифен
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R06
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A X
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X17
Кетотифен
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Кетотифен Софарма
Таблетки 1 мг блістер в пачці №30
Софарма
від
42,49
грн
в 563 аптеках
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Кетотифен
Таблетки 0,001 г блістер в пачці №30
Лекхім-Харків
від
36,47
грн
в 533 аптеках
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Кетотифен
Сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл з дозуючою ложкою №1
Борщагівський ХФЗ
від
43,85
грн
в 211 аптеці
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Кетотифен
Таблетки 0,001 г блістер в пачці №10
Лекхім-Харків
від
16,83
грн
в 47 аптеках
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Кетотифен
Таблетки 1 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
32,70
грн
в 39 аптеках
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Кетотифен
Сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 50 мл з дозуючою ложкою №1
Борщагівський ХФЗ
від
38,66
грн
в 35 аптеках
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Форма випуску
сироп
табл.
Дозування
0.001 г
1 мг
1 мг/5 мл
Пакування
блістер
фл. полімер. 50 мл
фл. полімер. 100 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
30
Виробник
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Софарма
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