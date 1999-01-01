Київ
Інші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X17

Кетотифен

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R06АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06AАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A XІнші антигістамінні препарати для системного застосування
R06A X17Кетотифен
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Кетотифен Софарма
Кетотифен Софарма
Таблетки 1 мг блістер в пачці №30
Софарма
від 42,49 грн
в 563 аптеках
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Кетотифен
Кетотифен
Таблетки 0,001 г блістер в пачці №30
Лекхім-Харків
від 36,47 грн
в 533 аптеках
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Кетотифен
Кетотифен
Сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл з дозуючою ложкою №1
Борщагівський ХФЗ
від 43,85 грн
в 211 аптеці
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Кетотифен
Кетотифен
Таблетки 0,001 г блістер в пачці №10
Лекхім-Харків
від 16,83 грн
в 47 аптеках
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Кетотифен
Кетотифен
Таблетки 1 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 32,70 грн
в 39 аптеках
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Кетотифен
Кетотифен
Сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 50 мл з дозуючою ложкою №1
Борщагівський ХФЗ
від 38,66 грн
в 35 аптеках
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