Київ
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A B
Симпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A B
Симпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
R01A B01
Фенілефрин
R01A B02
Нафазолін
R01A B06
Ксилометазолін
R01A B07
Оксиметазолін
R01A B08
Туаміногептан
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Назол® Адванс
Спрей назальний 0,05 % флакон 10 мл з розпилювачем №1
Байєр
від
133,07
грн
в 932 аптеках
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Едем® Ріно
Спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Фармак
від
150,26
грн
в 927 аптеках
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Отривін Екстра
Спрей назальний дозований флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
165,85
грн
в 915 аптеках
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Віброцил
Краплі назальні флакон 15 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер
від
141,94
грн
в 884 аптеках
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Ринофлуімуцил
Спрей назальний, розчин флакон 10 мл з розпилювачем №1
Замбон
від
236,15
грн
в 859 аптеках
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Галазолін® Комбі
Спрей назальний, розчин 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Польфарма
від
114,45
грн
в 844 аптеках
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Мілт назальні краплі®
Краплі назальні флакон 10 мл №1
Фармак
від
97,60
грн
в 822 аптеках
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Риномістин®
Краплі назальні 1 мг/мл + 0,1 мг/мл флакон з крапельницею 10 мл №1
ІСНА
від
133,51
грн
в 762 аптеках
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Риномістин®
Краплі назальні 0,5 мг/мл + 0,1 мг/мл флакон з крапельницею 10 мл №1
ІСНА
від
133,93
грн
в 747 аптеках
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Септаназал®
Спрей назальний флакон 10 мл №1
КРКА
від
119,73
грн
в 696 аптеках
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Мераліс® Інтенсив
Спрей назальний, розчин флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
165,00
грн
в 651 аптеці
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Назол® Кідс
Спрей назальний 0,25 % флакон 10 мл з розпилювачем №1
Байєр
від
121,91
грн
в 643 аптеках
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Септаназал® для дітей
Спрей назальний флакон 10 мл №1
КРКА
від
112,66
грн
в 640 аптеках
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Носолін® Плюс
Спрей назальний балон 30 г №1
Стома
від
110,29
грн
в 590 аптеках
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Назік®
Спрей назальний, розчин флакон 10 мл з насадкою у коробці №1
Кассела-мед
від
123,37
грн
в 578 аптеках
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Галазолін® Комбі
Спрей назальний, розчин 0,5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Польфарма
від
114,45
грн
в 562 аптеках
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Назік® для дітей
Спрей назальний, розчин флакон 10 мл з насадкою у коробці №1
Кассела-мед
від
125,85
грн
в 414 аптеках
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Ксилазол
Спрей назальний, розчин флакон з розпилювачем 10 мл №1
Уорлд Медицин
від
112,05
грн
в 313 аптеках
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Грипоцитрон Риніс
Спрей назальний, розчин флакон 15 мл №1
Здоров'я ФК
від
83,90
грн
в 299 аптеках
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Грипоцитрон Риніс
Краплі назальні, розчин флакон 15 мл №1
Здоров'я ФК
від
100,00
грн
в 291 аптеці
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0.5 мг/мл + 50 мг/мл
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0.25 %
1 мг/мл + 0.1 мг/мл
1 мг/мл + 50 мг/мл
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фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. з вставкою-крапельн. 10 мл
фл. з доз. пристр. 10 мл
фл. з крапельн. 10 мл
фл. з розпилювачем 10 мл
фл.-крапельн. 10 мл
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Виробник
Cassella-med
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Tакеда
WORLD MEDICINE GROUP
Xantis Pharma
Zambon
Байєр
ГСК Консьюмер Хелскер
Здоровье
ИСНА
КРКА
Корпорація Здоров'я
Польфарма
Стома
Фармак
Халеон КХ С.а.р.л.
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