Київ
Симпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
R01A B02

Нафазолін

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A BСимпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
R01A B02Нафазолін
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Санорин-Аналергін
Санорин-Аналергін
Краплі назальні флакон 10 мл №1
Xantis Pharma Limited
Немає в наявності
Санорин-Аналергін
Санорин-Аналергін
Краплі назальні/очні флакон 10 мл №1
Айвекс Фармасьютикалз
Немає в наявності
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