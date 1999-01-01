Київ
Симпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
R01A B02
Нафазолін
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A B
Симпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
R01A B02
Нафазолін
Сортування:
По популярності
Фільтр
Санорин-Аналергін
Краплі назальні флакон 10 мл №1
Xantis Pharma Limited
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Санорин-Аналергін
Краплі назальні/очні флакон 10 мл №1
Айвекс Фармасьютикалз
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
крап. назал.
крап. назал./оч.
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню