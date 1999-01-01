Київ
Симпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
R01A B08

Туаміногептан

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A BСимпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
R01A B08Туаміногептан
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Ринофлуімуцил
Ринофлуімуцил
Спрей назальний, розчин флакон 10 мл з розпилювачем №1
Замбон
від 236,15 грн
в 859 аптеках
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