Київ
Симпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
R01A B06
Ксилометазолін
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A B
Симпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
R01A B06
Ксилометазолін
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Отривін Екстра
Спрей назальний дозований флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
165,85
грн
в 915 аптеках
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Галазолін® Комбі
Спрей назальний, розчин 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Польфарма
від
114,45
грн
в 844 аптеках
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Риномістин®
Краплі назальні 1 мг/мл + 0,1 мг/мл флакон з крапельницею 10 мл №1
ІСНА
від
133,51
грн
в 762 аптеках
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Риномістин®
Краплі назальні 0,5 мг/мл + 0,1 мг/мл флакон з крапельницею 10 мл №1
ІСНА
від
133,93
грн
в 747 аптеках
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Септаназал®
Спрей назальний флакон 10 мл №1
КРКА
від
119,73
грн
в 696 аптеках
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Мераліс® Інтенсив
Спрей назальний, розчин флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
165,00
грн
в 651 аптеці
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Септаназал® для дітей
Спрей назальний флакон 10 мл №1
КРКА
від
112,66
грн
в 640 аптеках
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Назік®
Спрей назальний, розчин флакон 10 мл з насадкою у коробці №1
Кассела-мед
від
123,37
грн
в 578 аптеках
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Галазолін® Комбі
Спрей назальний, розчин 0,5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Польфарма
від
114,45
грн
в 562 аптеках
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Назік® для дітей
Спрей назальний, розчин флакон 10 мл з насадкою у коробці №1
Кассела-мед
від
125,85
грн
в 414 аптеках
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Ксилазол
Спрей назальний, розчин флакон з розпилювачем 10 мл №1
Уорлд Медицин
від
112,05
грн
в 313 аптеках
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Ксилазол-Кідс
Спрей назальний, розчин флакон з розпилювачем 10 мл №1
Уорлд Медицин
від
108,03
грн
в 212 аптеках
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Форма випуску
крап. назал.
спрей назал.
спрей назал. доз.
спрей назал., р-н
Дозування
0.5 мг/мл + 0.1 мг/мл
0.5 мг/мл + 50 мг/мл
1 мг/мл + 0.1 мг/мл
1 мг/мл + 50 мг/мл
Пакування
фл. 10 мл
фл. з вставкою-крапельн. 10 мл
фл. з доз. пристр. 10 мл
фл. з крапельн. 10 мл
фл. з розпилювачем 10 мл
фл.-крапельн. 10 мл
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Виробник
Cassella-med
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Tакеда
WORLD MEDICINE GROUP
ИСНА
КРКА
Польфарма
Фармак
Халеон КХ С.а.р.л.
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