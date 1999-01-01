Київ
Симпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
R01A B06

Ксилометазолін

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A BСимпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
R01A B06Ксилометазолін
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Отривін Екстра
Отривін Екстра
Спрей назальний дозований флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 165,85 грн
в 915 аптеках
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Галазолін® Комбі
Галазолін® Комбі
Спрей назальний, розчин 1 мг/мл + 50 мг/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Польфарма
від 114,45 грн
в 844 аптеках
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Риномістин®
Риномістин®
Краплі назальні 1 мг/мл + 0,1 мг/мл флакон з крапельницею 10 мл №1
ІСНА
від 133,51 грн
в 762 аптеках
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Риномістин®
Риномістин®
Краплі назальні 0,5 мг/мл + 0,1 мг/мл флакон з крапельницею 10 мл №1
ІСНА
від 133,93 грн
в 747 аптеках
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Септаназал®
Септаназал®
Спрей назальний флакон 10 мл №1
КРКА
від 119,73 грн
в 696 аптеках
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Мераліс® Інтенсив
Мераліс® Інтенсив
Спрей назальний, розчин флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 165,00 грн
в 651 аптеці
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Септаназал® для дітей
Септаназал® для дітей
Спрей назальний флакон 10 мл №1
КРКА
від 112,66 грн
в 640 аптеках
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Назік®
Назік®
Спрей назальний, розчин флакон 10 мл з насадкою у коробці №1
Кассела-мед
від 123,37 грн
в 578 аптеках
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Галазолін® Комбі
Галазолін® Комбі
Спрей назальний, розчин 0,5 мг/мл + 50 мг/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Польфарма
від 114,45 грн
в 562 аптеках
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Назік® для дітей
Назік® для дітей
Спрей назальний, розчин флакон 10 мл з насадкою у коробці №1
Кассела-мед
від 125,85 грн
в 414 аптеках
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Ксилазол
Ксилазол
Спрей назальний, розчин флакон з розпилювачем 10 мл №1
Уорлд Медицин
від 112,05 грн
в 313 аптеках
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Ксилазол-Кідс
Ксилазол-Кідс
Спрей назальний, розчин флакон з розпилювачем 10 мл №1
Уорлд Медицин
від 108,03 грн
в 212 аптеках
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