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Алергомакс спрей назальний, розчин флакон 15 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Київ (172088) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
105,99
Економія: -25,64 грн
80,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
88,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (7)
88,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
89,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
129,60
Економія: -38,02 грн
91,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
88,96
Економія: -4,06 грн
84,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (1)
131,10
Економія: -38,41 грн
92,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
127,50
Економія: -38,59 грн
88,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (8)
104,99
Економія: -24,64 грн
80,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (2)
129,60
Економія: -38,02 грн
91,58 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
129,20
Економія: -37,89 грн
91,31 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (1)
127,20
Економія: -38,53 грн
88,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (2)
113,80
Економія: -34,42 грн
79,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
127,70
Економія: -38,65 грн
89,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Всього: упаковка (4)
112,50
Економія: -32,15 грн
80,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Всього: упаковка (1)
129,60
Економія: -38,02 грн
91,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
Всього: упаковка (2)
101,99
Економія: -21,64 грн
80,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
129,50
Економія: -37,92 грн
91,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
Всього: упаковка (2)
100,99
Економія: -20,64 грн
80,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (3)
94,99
Економія: -14,64 грн
80,35 грн