Алергомакс спрей назальний, розчин флакон 15 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Київ (172088) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 57 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Мала Шияновська, 1
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Київ, вул. Лаврська, 8
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
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Київ, вул. Ісаакяна, 2
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Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 34