Київ
Симпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
R01A B07

Оксиметазолін

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A BСимпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
R01A B07Оксиметазолін
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Носолін® Плюс
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Носолін® Плюс
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