Київ
Симпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
R01A B07
Оксиметазолін
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A B
Симпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
R01A B07
Оксиметазолін
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Назол® Адванс
Спрей назальний 0,05 % флакон 10 мл з розпилювачем №1
Байєр
від
133,07
грн
в 932 аптеках
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Носолін® Плюс
Спрей назальний балон 30 г №1
Стома
від
110,29
грн
в 590 аптеках
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Носолін® Плюс
Спрей назальний балон 30 г тм tabula vita №1
Стома
від
111,40
грн
в 33 аптеках
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Дозування
0.05 %
Пакування
балон 30 г
фл. 10 мл
Виробник
Байєр
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