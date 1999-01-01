Київ
Симпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
R01A B01

Фенілефрин

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A BСимпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
R01A B01Фенілефрин
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Фармак
від 150,26 грн
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Віброцил
Віброцил
Краплі назальні флакон 15 мл №1
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від 141,94 грн
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Мілт назальні краплі®
Краплі назальні флакон 10 мл №1
Фармак
від 97,60 грн
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Назол® Кідс
Назол® Кідс
Спрей назальний 0,25 % флакон 10 мл з розпилювачем №1
Байєр
від 121,91 грн
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Грипоцитрон Риніс
Грипоцитрон Риніс
Спрей назальний, розчин флакон 15 мл №1
Здоров'я ФК
від 83,90 грн
в 299 аптеках
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Грипоцитрон Риніс
Грипоцитрон Риніс
Краплі назальні, розчин флакон 15 мл №1
Здоров'я ФК
від 100,00 грн
в 291 аптеці
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Алергомакс
Алергомакс
Спрей назальний, розчин флакон 15 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від 108,78 грн
в 80 аптеках
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