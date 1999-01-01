Київ
Симпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
R01A B01
Фенілефрин
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A B
Симпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)
R01A B01
Фенілефрин
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Едем® Ріно
Спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Фармак
від
150,26
грн
в 927 аптеках
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Віброцил
Краплі назальні флакон 15 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер
від
141,94
грн
в 884 аптеках
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Мілт назальні краплі®
Краплі назальні флакон 10 мл №1
Фармак
від
97,60
грн
в 822 аптеках
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Назол® Кідс
Спрей назальний 0,25 % флакон 10 мл з розпилювачем №1
Байєр
від
121,91
грн
в 643 аптеках
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Грипоцитрон Риніс
Спрей назальний, розчин флакон 15 мл №1
Здоров'я ФК
від
83,90
грн
в 299 аптеках
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Грипоцитрон Риніс
Краплі назальні, розчин флакон 15 мл №1
Здоров'я ФК
від
100,00
грн
в 291 аптеці
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Алергомакс
Спрей назальний, розчин флакон 15 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від
108,78
грн
в 80 аптеках
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Форма випуску
крап. назал.
крап. назал., р-н
спрей назал.
спрей назал., р-н
Дозування
0.25 %
Пакування
фл. 10 мл
фл. 15 мл
Виробник
Байєр
ГСК Консьюмер Хелскер
Здоровье
Корпорація Здоров'я
Фармак
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