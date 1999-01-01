Київ
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A B
Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A B
Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B03
Флуоксетин
N06A B04
Циталопрам
N06A B05
Пароксетин
N06A B06
Сертралін
N06A B08
Флувоксамін
N06A B10
Есциталопрам
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Есциталопрам-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Тева Україна
від
127,78
грн
в 930 аптеках
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Есциталопрам-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Тева Україна
від
236,98
грн
в 872 аптеках
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Ципралекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28
Лундбек Експорт А/С
від
1099,90
грн
в 824 аптеках
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Флуксен®
Капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
від
101,94
грн
в 794 аптеках
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Гіацинтія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Київський вітамінний завод
від
140,93
грн
в 769 аптеках
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Медопрам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
364,45
грн
в 744 аптеках
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Медопрам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
351,16
грн
в 717 аптеках
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Пароксетин
Таблетки 20 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
580,38
грн
в 716 аптеках
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Стимулотон®
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Егіс
від
431,82
грн
в 706 аптеках
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Пароксин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №60
Асіно
від
1055,22
грн
в 704 аптеках
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Флуоксетин
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №20
Корпорація Здоров'я
від
41,20
грн
в 689 аптеках
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Пароксин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Асіно
від
517,26
грн
в 674 аптеках
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Гіацинтія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер у пачці №30
Київський вітамінний завод
від
248,50
грн
в 652 аптеках
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Циклокс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №56
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
246,00
грн
в 641 аптеці
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Есцитам® Асіно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Асіно
від
426,88
грн
в 604 аптеках
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Семправил®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
144,00
грн
в 579 аптеках інших міст
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Есцитам® Асіно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Асіно
від
715,92
грн
в 575 аптеках
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Ессобел®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
від
469,76
грн
в 536 аптеках
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Паксил
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №28
ГлаксоСмітКляйн
від
678,94
грн
в 521 аптеці
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Есцитам® Асіно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №60
Асіно
від
910,10
грн
в 520 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл., дисперг. в рот. порожн.
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Виробник
Aurobindo Pharma
Bausch Health Companies Inc.
Cadila Healthcare
Gedeon Richter
KRKA d.d. Novo Mesto
Pfizer H.C.P. Corporation
Sandoz
Zentiva
Іпка
Асіно
Асіно Україна
Віатріс Спешелті ЛЛС
Гедеон Ріхтер
ГлаксоСмітКляйн
Гледфарм
Дарниця ФФ
Джубілант Дженерікс
Ебботт Лабораторіз
Егіс
Ерсель Фарма Україна
Здоров'я народу
КРКА
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лундбек Експорт А/С
Медокемі Лтд
Мікрохім
Містрал Кепітал Менеджмент
Нобель
САН
Сановель
Стада
Тева
Тева Украина
Тева Україна
Торрент
Фармасайнс
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