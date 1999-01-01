Київ
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A B

Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06AАНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A BСелективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
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Есциталопрам-Тева
Есциталопрам-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Тева Україна
від 127,78 грн
в 930 аптеках
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Есциталопрам-Тева
Есциталопрам-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Тева Україна
від 236,98 грн
в 872 аптеках
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Ципралекс
Ципралекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28
Лундбек Експорт А/С
від 1099,90 грн
в 824 аптеках
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Флуксен®
Флуксен®
Капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
від 101,94 грн
в 794 аптеках
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Гіацинтія
Гіацинтія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Київський вітамінний завод
від 140,93 грн
в 769 аптеках
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Медопрам®
Медопрам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 364,45 грн
в 744 аптеках
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Медопрам®
Медопрам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 351,16 грн
в 717 аптеках
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Пароксетин
Пароксетин
Таблетки 20 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 580,38 грн
в 716 аптеках
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Стимулотон®
Стимулотон®
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Егіс
від 431,82 грн
в 706 аптеках
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Пароксин
Пароксин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №60
Асіно
від 1055,22 грн
в 704 аптеках
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Флуоксетин
Флуоксетин
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №20
Корпорація Здоров'я
від 41,20 грн
в 689 аптеках
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Пароксин
Пароксин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Асіно
від 517,26 грн
в 674 аптеках
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Гіацинтія
Гіацинтія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер у пачці №30
Київський вітамінний завод
від 248,50 грн
в 652 аптеках
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Циклокс®
Циклокс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №56
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 246,00 грн
в 641 аптеці
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Есцитам® Асіно
Есцитам® Асіно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Асіно
від 426,88 грн
в 604 аптеках
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Семправил®
Семправил®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 144,00 грн
в 579 аптеках інших міст
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Есцитам® Асіно
Есцитам® Асіно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Асіно
від 715,92 грн
в 575 аптеках
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Ессобел®
Ессобел®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
від 469,76 грн
в 536 аптеках
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Паксил
Паксил
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №28
ГлаксоСмітКляйн
від 678,94 грн
в 521 аптеці
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Есцитам® Асіно
Есцитам® Асіно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №60
Асіно
від 910,10 грн
в 520 аптеках
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