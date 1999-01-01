Київ
Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B05
Пароксетин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A B
Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B05
Пароксетин
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Пароксетин
Таблетки 20 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
580,38
грн
в 716 аптеках
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Пароксин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №60
Асіно
від
1055,22
грн
в 704 аптеках
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Пароксин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Асіно
від
517,26
грн
в 674 аптеках
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Семправил®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
144,00
грн
в 579 аптеках інших міст
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Паксил
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №28
ГлаксоСмітКляйн
від
678,94
грн
в 521 аптеці
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Проксетин-Дарниця
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
138,94
грн
в 492 аптеках
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Рексетин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Гедеон Ріхтер
від
843,54
грн
в 405 аптеках
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Трівонор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від
586,85
грн
в 311 аптеці
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Ксет
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг стрип №10
Каділа Хелскеа
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Пакування
блістер
стрип
Кількість штук в упаковці
10
28
30
60
Виробник
Cadila Healthcare
Асіно
Гедеон Ріхтер
ГлаксоСмітКляйн
Дарниця ФФ
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Медокемі Лтд
Містрал Кепітал Менеджмент
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