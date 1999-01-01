Київ
Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B05

Пароксетин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06AАНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A BСелективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B05Пароксетин
Сортування: По популярності
Пароксетин
Пароксетин
Таблетки 20 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 580,38 грн
в 716 аптеках
Знайти в аптеках
Пароксин
Пароксин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №60
Асіно
від 1055,22 грн
в 704 аптеках
Знайти в аптеках
Пароксин
Пароксин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Асіно
від 517,26 грн
в 674 аптеках
Знайти в аптеках
Семправил®
Семправил®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 144,00 грн
в 579 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Паксил
Паксил
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №28
ГлаксоСмітКляйн
від 678,94 грн
в 521 аптеці
Знайти в аптеках
Проксетин-Дарниця
Проксетин-Дарниця
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 138,94 грн
в 492 аптеках
Знайти в аптеках
Рексетин®
Рексетин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Гедеон Ріхтер
від 843,54 грн
в 405 аптеках
Знайти в аптеках
Трівонор
Трівонор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від 586,85 грн
в 311 аптеці
Знайти в аптеках
Ксет
Ксет
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг стрип №10
Каділа Хелскеа
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране