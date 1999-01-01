Київ
Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B03

Флуоксетин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06AАНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A BСелективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B03Флуоксетин
Сортування: По популярності
Флуксен®
Флуксен®
Капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
від 101,94 грн
в 794 аптеках
Знайти в аптеках
Флуоксетин
Флуоксетин
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №20
Корпорація Здоров'я
від 41,20 грн
в 689 аптеках
Знайти в аптеках
Флуоксетин
Флуоксетин
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №10
Корпорація Здоров'я
від 23,09 грн
в 234 аптеках
Знайти в аптеках
Флуксен®
Флуксен®
Капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
від 25,69 грн
в 112 аптеках
Знайти в аптеках
Продеп
Продеп
Капсули 20 мг стрип №60
САН
Немає в наявності
Флутісал®
Флутісал®
Капсули тверді 20 мг блістер №30
Гледфарм
Немає в наявності
Флутісал®
Флутісал®
Капсули тверді 20 мг блістер №60
Гледфарм
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране