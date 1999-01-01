Київ
Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B03
Флуоксетин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A B
Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B03
Флуоксетин
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Флуксен®
Капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
від
101,94
грн
в 794 аптеках
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Флуоксетин
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №20
Корпорація Здоров'я
від
41,20
грн
в 689 аптеках
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Флуоксетин
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №10
Корпорація Здоров'я
від
23,09
грн
в 234 аптеках
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Флуксен®
Капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
від
25,69
грн
в 112 аптеках
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Продеп
Капсули 20 мг стрип №60
САН
Немає в наявності
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Флутісал®
Капсули тверді 20 мг блістер №30
Гледфарм
Немає в наявності
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Флутісал®
Капсули тверді 20 мг блістер №60
Гледфарм
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
табл. в/о
Пакування
блістер
стрип
Кількість штук в упаковці
10
20
30
60
Виробник
Гледфарм
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
САН
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