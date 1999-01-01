Київ
Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B10
Есциталопрам
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A B
Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B10
Есциталопрам
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Есциталопрам-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Тева Україна
від
127,78
грн
в 930 аптеках
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Есциталопрам-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Тева Україна
від
236,98
грн
в 872 аптеках
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Ципралекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28
Лундбек Експорт А/С
від
1099,90
грн
в 824 аптеках
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Гіацинтія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Київський вітамінний завод
від
140,93
грн
в 769 аптеках
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Медопрам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
364,45
грн
в 744 аптеках
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Медопрам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
351,16
грн
в 717 аптеках
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Гіацинтія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер у пачці №30
Київський вітамінний завод
від
248,50
грн
в 652 аптеках
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Циклокс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №56
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
246,00
грн
в 641 аптеці
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Есцитам® Асіно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Асіно
від
426,88
грн
в 604 аптеках
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Есцитам® Асіно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Асіно
від
715,92
грн
в 575 аптеках
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Ессобел®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
від
469,76
грн
в 536 аптеках
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Есцитам® Асіно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №60
Асіно
від
910,10
грн
в 520 аптеках
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Гіацинтія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер у пачці №60
Київський вітамінний завод
від
249,52
грн
в 492 аптеках
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ЕсцитоДар®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
142,59
грн
в 484 аптеках
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ЕсцитоДар®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 20 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
291,98
грн
в 450 аптеках
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Ессобел®
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
від
680,60
грн
в 424 аптеках
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Езопрам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Teva
від
322,66
грн
в 406 аптеках
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Езопрам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Teva
від
264,90
грн
в 391 аптеці
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Есциталопрам-Віста
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер у картонній коробці №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від
420,00
грн
в 349 аптеках
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Есцитам® Асіно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Асіно
від
487,22
грн
в 330 аптеках
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл., дисперг. в рот. порожн.
Дозування
5 мг
10 мг
15 мг
20 мг
Пакування
блістер
блістер у пачці
Кількість штук в упаковці
10
14
28
30
56
60
90
98
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Виробник
Aurobindo Pharma
Gedeon Richter
KRKA d.d. Novo Mesto
Pfizer H.C.P. Corporation
Zentiva
Іпка
Асіно
Асіно Україна
Дарниця ФФ
Джубілант Дженерікс
Здоров'я народу
КРКА
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лундбек Експорт А/С
Медокемі Лтд
Мікрохім
Містрал Кепітал Менеджмент
Нобель
Тева
Тева Украина
Тева Україна
Торрент
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