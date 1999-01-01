Київ
Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B10

Есциталопрам

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06AАНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A BСелективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B10Есциталопрам
Сортування: По популярності
Есциталопрам-Тева
Есциталопрам-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Тева Україна
від 127,78 грн
в 930 аптеках
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Есциталопрам-Тева
Есциталопрам-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Тева Україна
від 236,98 грн
в 872 аптеках
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Ципралекс
Ципралекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28
Лундбек Експорт А/С
від 1099,90 грн
в 824 аптеках
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Гіацинтія
Гіацинтія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Київський вітамінний завод
від 140,93 грн
в 769 аптеках
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Медопрам®
Медопрам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 364,45 грн
в 744 аптеках
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Медопрам®
Медопрам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 351,16 грн
в 717 аптеках
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Гіацинтія
Гіацинтія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер у пачці №30
Київський вітамінний завод
від 248,50 грн
в 652 аптеках
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Циклокс®
Циклокс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №56
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 246,00 грн
в 641 аптеці
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Есцитам® Асіно
Есцитам® Асіно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Асіно
від 426,88 грн
в 604 аптеках
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Есцитам® Асіно
Есцитам® Асіно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Асіно
від 715,92 грн
в 575 аптеках
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Ессобел®
Ессобел®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
від 469,76 грн
в 536 аптеках
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Есцитам® Асіно
Есцитам® Асіно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №60
Асіно
від 910,10 грн
в 520 аптеках
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Гіацинтія
Гіацинтія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер у пачці №60
Київський вітамінний завод
від 249,52 грн
в 492 аптеках
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ЕсцитоДар®
ЕсцитоДар®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 142,59 грн
в 484 аптеках
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ЕсцитоДар®
ЕсцитоДар®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 20 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 291,98 грн
в 450 аптеках
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Ессобел®
Ессобел®
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
від 680,60 грн
в 424 аптеках
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Езопрам
Езопрам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Teva
від 322,66 грн
в 406 аптеках
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Езопрам
Езопрам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Teva
від 264,90 грн
в 391 аптеці
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Есциталопрам-Віста
Есциталопрам-Віста
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер у картонній коробці №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від 420,00 грн
в 349 аптеках
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Есцитам® Асіно
Есцитам® Асіно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Асіно
від 487,22 грн
в 330 аптеках
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