Київ
Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B04

Циталопрам

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06AАНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A BСелективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B04Циталопрам
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Ципраміл
Ципраміл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №28
Лундбек Експорт А/С
від 1017,46 грн
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