Київ
Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B04
Циталопрам
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A B
Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B04
Циталопрам
Сортування:
По популярності
Фільтр
Ципраміл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №28
Лундбек Експорт А/С
від
1017,46
грн
в 358 аптеках
Знайти в аптеках
Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
10 мг
20 мг
40 мг
Кількість штук в упаковці
20
28
30
100
Виробник
Bausch Health Companies Inc.
Sandoz
Лундбек Експорт А/С
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню