Київ
Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B08

Флувоксамін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06AАНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A BСелективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B08Флувоксамін
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Феварин®
Феварин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №15
Abbott Products GmbH
від 665,68 грн
в 430 аптеках
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Депривокс®
Депривокс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №20
Стада
від 446,90 грн
в 36 аптеках
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