Київ
Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B08
Флувоксамін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A B
Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B08
Флувоксамін
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Феварин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №15
Abbott Products GmbH
від
665,68
грн
в 430 аптеках
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Депривокс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №20
Стада
від
446,90
грн
в 36 аптеках
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Виробник
Ебботт Лабораторіз
Стада
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