Київ
Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B06

Сертралін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06AАНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A BСелективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B06Сертралін
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Стимулотон®
Стимулотон®
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Егіс
від 431,82 грн
в 706 аптеках
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Золофт®
Золофт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 609,40 грн
в 469 аптеках
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Емотон
Емотон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Ерсель Фарма Україна
від 354,00 грн
в 444 аптеках
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Асентра®
Асентра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №28
КРКА
від 525,80 грн
в 373 аптеках
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Асентра®
Асентра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
КРКА
від 327,53 грн
в 356 аптеках
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Залокс
Залокс
Капсули 50 мг блістер №30
Фармасайнс
від 367,63 грн
в 313 аптеках
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Сертралофт 50
Сертралофт 50
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 106,80 грн
в 206 аптеках
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Залокс
Залокс
Капсули 50 мг флакон №250
Фармасайнс
від 797,71 грн
в 41 аптеці
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Емотон
Емотон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Ерсель Фарма Україна
від 589,80 грн
в 18 аптеках
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Сертралін-Дарниця
Сертралін-Дарниця
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 103,38 грн
в 1 аптеці
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Серліфт
Серліфт
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №28
САН
Немає в наявності
Серліфт
Серліфт
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №28
САН
Немає в наявності
Сертралофт 100
Сертралофт 100
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Сертралофт 25
Сертралофт 25
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Дебітум-Сановель
Дебітум-Сановель
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Сановель
Немає в наявності
Дебітум-Сановель
Дебітум-Сановель
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Сановель
Немає в наявності
Стимулотон®
Стимулотон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Егіс
Немає в наявності
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