Київ
Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B06
Сертралін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A B
Селективні інгібітори зворотного нейронального захвату серотоніну
N06A B06
Сертралін
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Стимулотон®
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Егіс
від
431,82
грн
в 706 аптеках
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Золофт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
609,40
грн
в 469 аптеках
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Емотон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Ерсель Фарма Україна
від
354,00
грн
в 444 аптеках
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Асентра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №28
КРКА
від
525,80
грн
в 373 аптеках
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Асентра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
КРКА
від
327,53
грн
в 356 аптеках
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Залокс
Капсули 50 мг блістер №30
Фармасайнс
від
367,63
грн
в 313 аптеках
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Сертралофт 50
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
106,80
грн
в 206 аптеках
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Залокс
Капсули 50 мг флакон №250
Фармасайнс
від
797,71
грн
в 41 аптеці
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Емотон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Ерсель Фарма Україна
від
589,80
грн
в 18 аптеках
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Сертралін-Дарниця
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
103,38
грн
в 1 аптеці
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Серліфт
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №28
САН
Немає в наявності
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Серліфт
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №28
САН
Немає в наявності
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Сертралофт 100
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Сертралофт 25
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Дебітум-Сановель
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Сановель
Немає в наявності
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Дебітум-Сановель
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Сановель
Немає в наявності
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Стимулотон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Егіс
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
25 мг
50 мг
100 мг
Пакування
блістер
контейнер
фл.
Кількість штук в упаковці
28
30
250
Виробник
Віатріс Спешелті ЛЛС
Дарниця ФФ
Егіс
Ерсель Фарма Україна
КРКА
Корпорація Здоров'я
САН
Сановель
Фармасайнс
Эрсель Фарма
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