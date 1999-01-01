Київ
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A A

Неселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінів

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06AАНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A AНеселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінів
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Опіпрам
Опіпрам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Фармліга
від 436,08 грн
в 758 аптеках
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Амітриптилін
Амітриптилін
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер №50
Технолог
від 24,32 грн
в 640 аптеках
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Саротен
Саротен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
від 318,80 грн
в 582 аптеках
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Доксепін
Доксепін
Капсули 10 мг блістер у коробці №30
Тева Україна
від 130,65 грн
в 529 аптеках
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Доксепін
Доксепін
Капсули 25 мг блістер у коробці №30
Тева Україна
від 182,91 грн
в 507 аптеках
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Клофраніл
Клофраніл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг стрип №50
САН
від 545,90 грн
в 496 аптеках
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Меліпрамін®
Меліпрамін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
від 207,33 грн
в 350 аптеках
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Амітриптиліну гідрохлорид-ЗН
Амітриптиліну гідрохлорид-ЗН
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 106,84 грн
в 330 аптеках
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Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл в пачці №10
Корпорація Здоров'я
від 112,35 грн
в 330 аптеках
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Доксепін-ЗН
Доксепін-ЗН
Капсули тверді 25 мг блістер №30
Здоров'я ФК
від 119,07 грн
в 298 аптеках
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Амітриптилін
Амітриптилін
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 26,32 грн
в 85 аптеках
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Амітриптиліну гідрохлорид
Амітриптиліну гідрохлорид
Таблетки 25 мг блістер №25
Корпорація Здоров'я
від 15,70 грн
в 65 аптеках
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Амітриптиліну гідрохлорид
Амітриптиліну гідрохлорид
Таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 25,80 грн
в 41 аптеці
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Амітриптилін
Амітриптилін
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №25
Корпорація Здоров'я
від 28,70 грн
в 40 аптеках
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Людіоміл®
Людіоміл®
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг №10
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Людіоміл®
Людіоміл®
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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