Київ
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A A
Неселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінів
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A A
Неселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінів
N06A A02
Іміпрамін
N06A A04
Кломіпрамін
N06A A05
Опіпрамол
N06A A09
Амітриптилін
N06A A12
Доксепін
N06A A21
Мапротилін
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Опіпрам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Фармліга
від
436,08
грн
в 758 аптеках
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Амітриптилін
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер №50
Технолог
від
24,32
грн
в 640 аптеках
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Саротен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
від
318,80
грн
в 582 аптеках
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Доксепін
Капсули 10 мг блістер у коробці №30
Тева Україна
від
130,65
грн
в 529 аптеках
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Доксепін
Капсули 25 мг блістер у коробці №30
Тева Україна
від
182,91
грн
в 507 аптеках
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Клофраніл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг стрип №50
САН
від
545,90
грн
в 496 аптеках
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Меліпрамін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
від
207,33
грн
в 350 аптеках
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Амітриптиліну гідрохлорид-ЗН
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
106,84
грн
в 330 аптеках
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Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл в пачці №10
Корпорація Здоров'я
від
112,35
грн
в 330 аптеках
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Доксепін-ЗН
Капсули тверді 25 мг блістер №30
Здоров'я ФК
від
119,07
грн
в 298 аптеках
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Амітриптилін
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
26,32
грн
в 85 аптеках
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Амітриптиліну гідрохлорид
Таблетки 25 мг блістер №25
Корпорація Здоров'я
від
15,70
грн
в 65 аптеках
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Амітриптиліну гідрохлорид
Таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
25,80
грн
в 41 аптеці
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Амітриптилін
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №25
Корпорація Здоров'я
від
28,70
грн
в 40 аптеках
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Людіоміл®
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг №10
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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Людіоміл®
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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Farmlyga
Егіс
Здоров'я
Здоровье
Корпорація Здоров'я
Лекхім
Лундбек Експорт А/С
Новартіс Фарма
САН
Тева Украина
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