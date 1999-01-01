Київ
Неселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінів
N06A A04

Кломіпрамін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06AАНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A AНеселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінів
N06A A04Кломіпрамін
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Клофраніл
Клофраніл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг стрип №50
САН
від 545,90 грн
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