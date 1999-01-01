Київ
Неселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінів
N06A A04
Кломіпрамін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A A
Неселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінів
N06A A04
Кломіпрамін
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Клофраніл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг стрип №50
САН
від
545,90
грн
в 496 аптеках
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Пакування
амп. 2 мл
блістер
стрип
Кількість штук в упаковці
10
30
50
Виробник
Новартіс Фарма
САН
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