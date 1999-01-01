Київ
Неселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінів
N06A A12

Доксепін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06AАНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A AНеселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінів
N06A A12Доксепін
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Доксепін
Доксепін
Капсули 10 мг блістер у коробці №30
Тева Україна
від 130,65 грн
в 529 аптеках
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Доксепін
Доксепін
Капсули 25 мг блістер у коробці №30
Тева Україна
від 182,91 грн
в 507 аптеках
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Доксепін-ЗН
Доксепін-ЗН
Капсули тверді 25 мг блістер №30
Здоров'я ФК
від 119,07 грн
в 298 аптеках
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