Київ
Неселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінів
N06A A12
Доксепін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A A
Неселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінів
N06A A12
Доксепін
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Доксепін
Капсули 10 мг блістер у коробці №30
Тева Україна
від
130,65
грн
в 529 аптеках
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Доксепін
Капсули 25 мг блістер у коробці №30
Тева Україна
від
182,91
грн
в 507 аптеках
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Доксепін-ЗН
Капсули тверді 25 мг блістер №30
Здоров'я ФК
від
119,07
грн
в 298 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
Дозування
10 мг
25 мг
Виробник
Здоровье
Тева Украина
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