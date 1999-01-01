Київ
Неселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінів
N06A A09
Амітриптилін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A A
Неселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінів
N06A A09
Амітриптилін
Сортування:
По популярності
Фільтр
Амітриптилін
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер №50
Технолог
від
24,32
грн
в 640 аптеках
Знайти в аптеках
Саротен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
від
318,80
грн
в 582 аптеках
Знайти в аптеках
Амітриптиліну гідрохлорид-ЗН
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
106,84
грн
в 330 аптеках
Знайти в аптеках
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл в пачці №10
Корпорація Здоров'я
від
112,35
грн
в 330 аптеках
Знайти в аптеках
Амітриптилін
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
26,32
грн
в 85 аптеках
Знайти в аптеках
Амітриптиліну гідрохлорид
Таблетки 25 мг блістер №25
Корпорація Здоров'я
від
15,70
грн
в 65 аптеках
Знайти в аптеках
Амітриптиліну гідрохлорид
Таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
25,80
грн
в 41 аптеці
Знайти в аптеках
Амітриптилін
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №25
Корпорація Здоров'я
від
28,70
грн
в 40 аптеках
Знайти в аптеках
Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
10 мг/мл
25 мг
Пакування
амп. 2 мл
банка
блістер
контейнер
Кількість штук в упаковці
10
25
50
100
Виробник
Здоров'я
Корпорація Здоров'я
Лекхім
Лундбек Експорт А/С
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню