Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер, №50 - Київ (85639) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 111 аптеці
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Біла ромашка
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Київ, пл. Спортивна, 1-А
Біла ромашка
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Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Віталюкс
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Київ, вул. Антоновича, 47-А
Біла ромашка
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Київ, вул. Антоновича, 50
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Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Аптека гормональних препаратів
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Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Біла ромашка
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Київ, вул. Ярославська, 56-А
Біла ромашка
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Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека нц
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Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Мед-сервіс
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Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
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Всього: упаковка (7), блістер (3)
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Київ, вул. Татарська, 38-А
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Липківського Василя, 25