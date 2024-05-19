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Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер, №50 - Київ (85639) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеці
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
30,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
31,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
31,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
29,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
31,08
Економія: -0,93 грн
30,15 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -0,93 грн
30,15 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
28,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (3)
27,17 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
31,08
Економія: -0,93 грн
30,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
29,50 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (1)
30,08 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
31,08
Економія: -0,93 грн
30,15 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
26,36
Економія: -0,79 грн
25,57 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
28,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
32,40 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
33,77
Економія: -3,78 грн
29,99 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
Всього: упаковка (1)
29,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (7), блістер (3)
25,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
30,07 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (9)
28,53 грн