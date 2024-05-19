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Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер, №50 - Київ (43070) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 579 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
26,44
Економія: -1,84 грн
24,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
24,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
27,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
25,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
24,13 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (47), блістер (4)
27,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (10)
26,39
Економія: -1,79 грн
24,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
22,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: блістер (1)
27,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1), блістер (3)
25,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
27,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1), блістер (2)
24,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (3)
27,12
Економія: -2,52 грн
24,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
25,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (3)
27,70 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (3)
25,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (2)
24,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
22,94 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (5)
27,75
Економія: -3,15 грн
24,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (5)
26,34
Економія: -1,74 грн
24,60 грн