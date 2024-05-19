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Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка, №25 - Київ (5521) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (5)
28,60
Економія: -1,05 грн
27,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Всього: упаковка (2)
29,46
Економія: -1,91 грн
27,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Ентузіастів, 7
Всього: упаковка (3)
29,34
Економія: -1,79 грн
27,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, просп. Оболонський, 6-А
Всього: упаковка (3)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Всього: упаковка (2)
28,00
Економія: -0,45 грн
27,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
28,89
Економія: -1,34 грн
27,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
Всього: упаковка (2)
31,01
Економія: -3,46 грн
27,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (6)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Салютна, 2
Всього: упаковка (3)
29,33
Економія: -1,78 грн
27,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 10
Всього: упаковка (3)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 1-О
Всього: упаковка (2)
30,28
Економія: -2,73 грн
27,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Симиренка, 5
Всього: упаковка (4)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (6)
31,07
Економія: -3,52 грн
27,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (5)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Гмирі Бориса, 12-Б
Всього: упаковка (3)
29,40
Економія: -1,85 грн
27,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Литвинського, 33
Всього: упаковка (5)
28,71
Економія: -1,16 грн
27,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, бульв. Вернадського Академіка, 16
Всього: упаковка (4)
28,00
Економія: -0,45 грн
27,55 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Ірпінь, вул. Алієвої З., 66/1
Всього: упаковка (4)
30,68
Економія: -3,13 грн
27,55 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-В
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
27,83
Економія: -0,28 грн
27,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
Всього: упаковка (2)
29,75
Економія: -2,20 грн
27,55 грн