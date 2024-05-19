Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка, №25 - Київ (5521) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
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Київ, вул. Ентузіастів, 7
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Київ, просп. Оболонський, 6-А
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Київ, вул. Берлінського Максима, 14
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Київ, просп. Оболонський, 22-В
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Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
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Київ, просп. Бажана Миколи, 1-О
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Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
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Київ, вул. Гмирі Бориса, 12-Б
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Київ, вул. Литвинського, 33
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Київ, бульв. Вернадського Академіка, 16
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Ірпінь, вул. Алієвої З., 66/1
Аптека бам
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
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Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-В
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Всього: упаковка (2)
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Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34