Київ
Неселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінів
N06A A21
Мапротилін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A
АНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A A
Неселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінів
N06A A21
Мапротилін
Сортування:
По популярності
Фільтр
Людіоміл®
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг №10
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Людіоміл®
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Кількість штук в упаковці
10
30
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню