Київ
Неселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінів
N06A A21

Мапротилін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06AАНТИДЕПРЕСАНТИ
N06A AНеселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінів
N06A A21Мапротилін
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Людіоміл®
Людіоміл®
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг №10
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Людіоміл®
Людіоміл®
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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