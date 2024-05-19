Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер, №25 - Київ (54808) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 92 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Віталюкс
Детальніше
Київ, узвіз Кловський, 14/24
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Саксаганського, 42
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Віталюкс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, пл. Печерська, 1
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40