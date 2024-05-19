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Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер, №25 - Київ (54808) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
25,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
25,99 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
23,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
23,91 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (2)
24,17 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (1)
16,36 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (3)
15,58 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (1)
21,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
21,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
19,56 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
21,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
15,58 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
21,88 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (5)
24,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (2)
23,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
21,27 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
15,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (5)
24,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
26,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Всього: упаковка (2)
21,32 грн