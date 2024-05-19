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Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер, №50 - Київ (179809) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
30,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
30,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
30,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
27,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (4)
27,72 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (4)
28,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
28,65 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
Всього: упаковка (1)
24,30 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (5)
27,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (3)
27,16 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Ернста Федора, 16
Всього: упаковка (1)
31,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6
Всього: упаковка (3)
27,16 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Всього: упаковка (1)
28,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Васильківська, 8
Всього: упаковка (5)
24,30 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 12
Всього: упаковка (1)
28,65 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (5)
27,17 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
29,46
Економія: -1,03 грн
28,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (2)
27,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Лугова (Оболонський), 12
Всього: упаковка (5)
29,40 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (5)
28,53 грн