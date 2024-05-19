Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер, №50 - Київ (179809) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 41 аптеці
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Мед-сервіс
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
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Київ, вул. Васильківська, 8
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Київ, просп. Шухевича Романа, 12
Віталюкс
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
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Київ, просп. Науки, 42/1
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Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29