Київ
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A H

Діазепіни, оксазепіни, тіазепіни і оксепіни

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A HДіазепіни, оксазепіни, тіазепіни і оксепіни
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Кветирон 25
Кветирон 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг №30
Асіно
від 267,33 грн
в 938 аптеках
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Кветирон 100
Кветирон 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №30
Асіно
від 425,22 грн
в 786 аптеках
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Кветиксол
Кветиксол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер в пачці №30
Фармліга
від 310,86 грн
в 781 аптеці
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Кветіапін-Дарниця
Кветіапін-Дарниця
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 189,26 грн
в 684 аптеках
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Кветіапін-Дарниця
Кветіапін-Дарниця
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 209,27 грн
в 675 аптеках
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Азапін
Азапін
Таблетки 100 мг блістер в пачці №50
Київський вітамінний завод
від 73,16 грн
в 665 аптеках
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Кветиксол
Кветиксол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер в пачці №30
Фармліга
від 464,64 грн
в 660 аптеках
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Адажио®
Адажио®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Фармак
від 358,95 грн
в 652 аптеках
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Еголанза
Еголанза
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №28
Егіс
від 588,80 грн
в 645 аптеках
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Кветіапін-Дарниця
Кветіапін-Дарниця
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 410,74 грн
в 616 аптеках
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Еголанза
Еголанза
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Егіс
від 1021,06 грн
в 578 аптеках
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Кветирон 200
Кветирон 200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №30
Асіно
від 615,84 грн
в 571 аптеці
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Кетилепт®
Кетилепт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Егіс
від 201,93 грн
в 568 аптеках
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Азалептол
Азалептол
Таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
від 75,90 грн
в 541 аптеці
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Адажио®
Адажио®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Фармак
від 733,05 грн
в 527 аптеках
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Кветиксол
Кветиксол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер в пачці №30
Фармліга
від 648,24 грн
в 519 аптеках
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Кветирон 200
Кветирон 200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №60
Асіно
від 1175,61 грн
в 507 аптеках
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Кветирон 100
Кветирон 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №60
Асіно
від 738,60 грн
в 483 аптеках
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Оласін®
Оласін®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №28
Асіно
від 408,45 грн
в 447 аптеках
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Азапін
Азапін
Таблетки 25 мг блістер в пачці №50
Київський вітамінний завод
від 24,09 грн
в 436 аптеках
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