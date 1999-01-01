Київ
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A H
Діазепіни, оксазепіни, тіазепіни і оксепіни
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A H
Діазепіни, оксазепіни, тіазепіни і оксепіни
N05A H01
Локсапін
N05A H02
Клозапін
N05A H03
Оланзапін
N05A H04
Кветіапін
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Кветирон 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг №30
Асіно
від
267,33
грн
в 938 аптеках
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Кветирон 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №30
Асіно
від
425,22
грн
в 786 аптеках
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Кветиксол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер в пачці №30
Фармліга
від
310,86
грн
в 781 аптеці
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Кветіапін-Дарниця
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
189,26
грн
в 684 аптеках
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Кветіапін-Дарниця
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
209,27
грн
в 675 аптеках
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Азапін
Таблетки 100 мг блістер в пачці №50
Київський вітамінний завод
від
73,16
грн
в 665 аптеках
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Кветиксол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер в пачці №30
Фармліга
від
464,64
грн
в 660 аптеках
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Адажио®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Фармак
від
358,95
грн
в 652 аптеках
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Еголанза
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №28
Егіс
від
588,80
грн
в 645 аптеках
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Кветіапін-Дарниця
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
410,74
грн
в 616 аптеках
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Еголанза
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Егіс
від
1021,06
грн
в 578 аптеках
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Кветирон 200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №30
Асіно
від
615,84
грн
в 571 аптеці
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Кетилепт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Егіс
від
201,93
грн
в 568 аптеках
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Азалептол
Таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
від
75,90
грн
в 541 аптеці
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Адажио®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Фармак
від
733,05
грн
в 527 аптеках
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Кветиксол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер в пачці №30
Фармліга
від
648,24
грн
в 519 аптеках
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Кветирон 200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №60
Асіно
від
1175,61
грн
в 507 аптеках
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Кветирон 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №60
Асіно
від
738,60
грн
в 483 аптеках
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Оласін®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №28
Асіно
від
408,45
грн
в 447 аптеках
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Азапін
Таблетки 25 мг блістер в пачці №50
Київський вітамінний завод
від
24,09
грн
в 436 аптеках
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Форма випуску
пор. д/інг. дозов.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
табл. пролонг. дії, в/о
табл., в/плівк. обол., пролонг
табл., дисперг. в рот. порожн.
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Дозування
0.025 г
2.5 мг
5 мг
7.5 мг
9.1 мг/доза
10 мг
15 мг
20 мг
25 мг
50 мг
100 мг
150 мг
200 мг
300 мг
400 мг
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Пакування
банка
блістер
контейнер
пакет
фл.
Кількість штук в упаковці
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Alkem Lab.
AstraZeneca
Eli Lilly
Ferrer International, S.A.
Gedeon Richter
KRKA d.d. Novo Mesto
Lilly S.A.
Novartis
Арпимед
АстраЗенека
Асіно
Асіно Україна
Дарниця ФФ
Егіс
КРКА
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Нобель
Органика
Технолог
Фармак
Фармасайнс
Фармліга
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