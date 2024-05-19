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Азапін таблетки 100 мг блістер в пачці, №50 - Київ (84579) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 596 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
94,33
Економія: -3,43 грн
90,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
102,30
Економія: -8,80 грн
93,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
88,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
83,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
101,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
100,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
90,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
82,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
67,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
85,76
Економія: -6,71 грн
79,05 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
93,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
86,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
97,05 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
85,76
Економія: -6,71 грн
79,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
85,85 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
102,30
Економія: -8,80 грн
93,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
90,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
71,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
94,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
108,27
Економія: -14,41 грн
93,86 грн