Київ
Діазепіни, оксазепіни, тіазепіни і оксепіни
N05A H03

Оланзапін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A HДіазепіни, оксазепіни, тіазепіни і оксепіни
N05A H03Оланзапін
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Адажио®
Адажио®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Фармак
від 358,95 грн
в 652 аптеках
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Еголанза
Еголанза
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №28
Егіс
від 588,80 грн
в 645 аптеках
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Еголанза
Еголанза
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Егіс
від 1021,06 грн
в 578 аптеках
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Адажио®
Адажио®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Фармак
від 733,05 грн
в 527 аптеках
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Оласін®
Оласін®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №28
Асіно
від 408,45 грн
в 447 аптеках
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Адажио®
Адажио®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Фармак
від 222,90 грн
в 431 аптеці
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Оласін®
Оласін®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №28
Асіно
від 761,55 грн
в 411 аптеці
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Золафрен
Золафрен
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №30
Адамед Фарма
від 817,41 грн
в 363 аптеках
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Золафрен
Золафрен
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Адамед Фарма
від 556,00 грн
в 340 аптеках
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Еголанза
Еголанза
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №28
Егіс
від 1143,49 грн
в 317 аптеках
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Заласта®
Заласта®
Таблетки 5 мг блістер №28
КРКА
від 401,04 грн
в 316 аптеках
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Заласта®
Заласта®
Таблетки 10 мг блістер №28
КРКА
від 793,16 грн
в 310 аптеках
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Золафрен Фаст
Золафрен Фаст
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 20 мг блістер №28
Адамед Фарма
від 1017,94 грн
в 310 аптеках
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Золафрен Фаст
Золафрен Фаст
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №28
Адамед Фарма
від 834,48 грн
в 297 аптеках
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Олфрекс
Олфрекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №28
Нобель
від 500,00 грн
в 292 аптеках
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Олфрекс
Олфрекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
від 960,30 грн
в 286 аптеках
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Заласта® Q-Tab®
Заласта® Q-Tab®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 15 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
Заласта® Q-Tab®
Заласта® Q-Tab®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 15 мг блістер №56
КРКА
Немає в наявності
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