Київ
Діазепіни, оксазепіни, тіазепіни і оксепіни
N05A H03
Оланзапін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A H
Діазепіни, оксазепіни, тіазепіни і оксепіни
N05A H03
Оланзапін
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Адажио®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Фармак
від
358,95
грн
в 652 аптеках
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Еголанза
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №28
Егіс
від
588,80
грн
в 645 аптеках
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Еголанза
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Егіс
від
1021,06
грн
в 578 аптеках
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Адажио®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Фармак
від
733,05
грн
в 527 аптеках
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Оласін®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №28
Асіно
від
408,45
грн
в 447 аптеках
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Адажио®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Фармак
від
222,90
грн
в 431 аптеці
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Оласін®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №28
Асіно
від
761,55
грн
в 411 аптеці
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Золафрен
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №30
Адамед Фарма
від
817,41
грн
в 363 аптеках
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Золафрен
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Адамед Фарма
від
556,00
грн
в 340 аптеках
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Еголанза
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №28
Егіс
від
1143,49
грн
в 317 аптеках
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Заласта®
Таблетки 5 мг блістер №28
КРКА
від
401,04
грн
в 316 аптеках
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Заласта®
Таблетки 10 мг блістер №28
КРКА
від
793,16
грн
в 310 аптеках
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Золафрен Фаст
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 20 мг блістер №28
Адамед Фарма
від
1017,94
грн
в 310 аптеках
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Золафрен Фаст
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №28
Адамед Фарма
від
834,48
грн
в 297 аптеках
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Олфрекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №28
Нобель
від
500,00
грн
в 292 аптеках
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Олфрекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
від
960,30
грн
в 286 аптеках
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Заласта® Q-Tab®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 15 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
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Заласта® Q-Tab®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 15 мг блістер №56
КРКА
Немає в наявності
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1
2
3
Форма випуску
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл., дисперг. в рот. порожн.
Дозування
2.5 мг
5 мг
7.5 мг
10 мг
15 мг
20 мг
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Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
1
28
30
56
Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Eli Lilly
Gedeon Richter
KRKA d.d. Novo Mesto
Lilly S.A.
Асіно
Егіс
КРКА
Нобель
Фармак
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