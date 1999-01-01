Київ
Діазепіни, оксазепіни, тіазепіни і оксепіни
N05A H04
Кветіапін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A H
Діазепіни, оксазепіни, тіазепіни і оксепіни
N05A H04
Кветіапін
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Кветирон 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг №30
Асіно
від
267,33
грн
в 938 аптеках
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Кветирон 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №30
Асіно
від
425,22
грн
в 786 аптеках
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Кветиксол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер в пачці №30
Фармліга
від
310,86
грн
в 781 аптеці
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Кветіапін-Дарниця
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
189,26
грн
в 684 аптеках
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Кветіапін-Дарниця
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
209,27
грн
в 675 аптеках
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Кветиксол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер в пачці №30
Фармліга
від
464,64
грн
в 660 аптеках
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Кветіапін-Дарниця
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
410,74
грн
в 616 аптеках
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Кветирон 200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №30
Асіно
від
615,84
грн
в 571 аптеці
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Кетилепт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Егіс
від
201,93
грн
в 568 аптеках
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Кветиксол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер в пачці №30
Фармліга
від
648,24
грн
в 519 аптеках
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Кветирон 200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №60
Асіно
від
1175,61
грн
в 507 аптеках
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Кветирон 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №60
Асіно
від
738,60
грн
в 483 аптеках
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Квентіакс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
КРКА
від
193,67
грн
в 319 аптеках
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Кетилепт® Ретард
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 300 мг блістер №60
Егіс
від
1043,34
грн
в 317 аптеках
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Квентіакс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
КРКА
від
257,75
грн
в 304 аптеках
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Кветіпін
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №30
Фармасайнс
від
403,32
грн
в 303 аптеках
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Кветирон 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №10
Асіно
від
148,00
грн
в 295 аптеках
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Кветіпін
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер №30
Фармасайнс
від
260,40
грн
в 295 аптеках
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Кветирон 200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №10
Асіно
від
220,37
грн
в 291 аптеці
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Квентіакс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №30
КРКА
від
473,72
грн
в 287 аптеках
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Виробник
Alkem Lab.
AstraZeneca
АстраЗенека
Асіно
Асіно Україна
Дарниця ФФ
Егіс
КРКА
Фармасайнс
Фармліга
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