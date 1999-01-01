Київ
Діазепіни, оксазепіни, тіазепіни і оксепіни
N05A H04

Кветіапін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A HДіазепіни, оксазепіни, тіазепіни і оксепіни
N05A H04Кветіапін
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Кветирон 25
Кветирон 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг №30
Асіно
від 267,33 грн
в 938 аптеках
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Кветирон 100
Кветирон 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №30
Асіно
від 425,22 грн
в 786 аптеках
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Кветиксол
Кветиксол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер в пачці №30
Фармліга
від 310,86 грн
в 781 аптеці
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Кветіапін-Дарниця
Кветіапін-Дарниця
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 189,26 грн
в 684 аптеках
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Кветіапін-Дарниця
Кветіапін-Дарниця
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 209,27 грн
в 675 аптеках
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Кветиксол
Кветиксол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер в пачці №30
Фармліга
від 464,64 грн
в 660 аптеках
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Кветіапін-Дарниця
Кветіапін-Дарниця
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 410,74 грн
в 616 аптеках
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Кветирон 200
Кветирон 200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №30
Асіно
від 615,84 грн
в 571 аптеці
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Кетилепт®
Кетилепт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Егіс
від 201,93 грн
в 568 аптеках
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Кветиксол
Кветиксол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер в пачці №30
Фармліга
від 648,24 грн
в 519 аптеках
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Кветирон 200
Кветирон 200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №60
Асіно
від 1175,61 грн
в 507 аптеках
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Кветирон 100
Кветирон 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №60
Асіно
від 738,60 грн
в 483 аптеках
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Квентіакс®
Квентіакс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
КРКА
від 193,67 грн
в 319 аптеках
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Кетилепт® Ретард
Кетилепт® Ретард
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 300 мг блістер №60
Егіс
від 1043,34 грн
в 317 аптеках
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Квентіакс®
Квентіакс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
КРКА
від 257,75 грн
в 304 аптеках
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Кветіпін
Кветіпін
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №30
Фармасайнс
від 403,32 грн
в 303 аптеках
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Кветирон 100
Кветирон 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №10
Асіно
від 148,00 грн
в 295 аптеках
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Кветіпін
Кветіпін
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер №30
Фармасайнс
від 260,40 грн
в 295 аптеках
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Кветирон 200
Кветирон 200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №10
Асіно
від 220,37 грн
в 291 аптеці
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Квентіакс®
Квентіакс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №30
КРКА
від 473,72 грн
в 287 аптеках
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