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Азалептол таблетки 100 мг блістер, №50 - Київ (94544) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 567 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
91,11 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
96,20
Економія: -14,90 грн
81,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: блістер (4)
90,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20), блістер (3)
101,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (48)
100,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
91,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
83,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
93,50 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
102,85
Економія: -8,04 грн
94,81 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
87,30
Економія: -6,00 грн
81,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
96,20
Економія: -14,90 грн
81,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), блістер (2)
87,20
Економія: -5,90 грн
81,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
84,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
100,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
96,21
Економія: -7,53 грн
88,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: блістер (3)
85,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
100,79
Економія: -21,84 грн
78,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
94,28
Економія: -3,17 грн
91,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
88,14
Економія: -18,42 грн
69,72 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (5)
94,81 грн