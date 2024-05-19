Азалептол таблетки 100 мг блістер, №50 - Київ (94544) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Софіївська, 1/2
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, вул. Володимирська, 42
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Київ, вул. Хрещатик, 44
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
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Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека 9-1-1
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека оптових цін
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Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Київ, вул. Басейна, 15
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Фармація
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10