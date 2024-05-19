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Азалептол таблетки 25 мг блістер, №50 - Київ (94542) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 342 аптеках
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
34,23
Економія: -2,68 грн
31,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
34,20
Економія: -2,90 грн
31,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
34,57
Економія: -4,32 грн
30,25 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (4)
34,23
Економія: -2,68 грн
31,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
37,29
Економія: -6,81 грн
30,48 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
34,20
Економія: -2,90 грн
31,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
27,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
36,20
Економія: -4,21 грн
31,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
36,77
Економія: -5,90 грн
30,87 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
34,90
Економія: -2,72 грн
32,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2)
35,16
Економія: -3,17 грн
31,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
35,26
Економія: -4,16 грн
31,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
37,62
Економія: -3,53 грн
34,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
27,38 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (1)
34,20
Економія: -2,90 грн
31,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
35,64
Економія: -3,61 грн
32,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (3)
35,87
Економія: -1,97 грн
33,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
34,57
Економія: -1,26 грн
33,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (2)
35,71
Економія: -4,64 грн
31,07 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (1)
34,80
Економія: -3,50 грн
31,30 грн