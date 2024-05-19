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Азапін таблетки 25 мг блістер в пачці, №50 - Київ (137442) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 536 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
33,82
Економія: -2,14 грн
31,68 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
35,60
Економія: -3,10 грн
32,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
29,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
35,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6), блістер (2)
35,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
31,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (31)
35,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
33,81
Економія: -2,13 грн
31,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
31,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
35,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
28,36 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2), блістер (1)
33,80
Економія: -1,30 грн
32,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
35,80
Економія: -3,30 грн
32,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
33,80
Економія: -1,30 грн
32,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
33,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
32,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
33,35 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
33,80
Економія: -1,30 грн
32,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
31,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
28,03 грн