Адажио® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, №30 - Київ (741296) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 437 аптеках
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Всього: упаковка (212)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (9), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, вул. Володимирська, 42
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (212)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (212)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (212)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Наявність на 2024-05-21 - 17:00