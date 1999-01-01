Київ
Діазепіни, оксазепіни, тіазепіни і оксепіни
N05A H02
Клозапін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A H
Діазепіни, оксазепіни, тіазепіни і оксепіни
N05A H02
Клозапін
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Азапін
Таблетки 100 мг блістер в пачці №50
Київський вітамінний завод
від
73,16
грн
в 665 аптеках
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Азалептол
Таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
від
75,90
грн
в 541 аптеці
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Азапін
Таблетки 25 мг блістер в пачці №50
Київський вітамінний завод
від
24,09
грн
в 436 аптеках
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Азалептол
Таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
від
29,37
грн
в 347 аптеках
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Азалептол
Таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
від
31,11
грн
в 116 аптеках
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Азалептол
Таблетки 100 мг контейнер №50
Технолог
Немає в наявності
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Азалептин
Таблетки 0,025 г банка №50
Органіка
Немає в наявності
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Азалептин-Арпі
Таблетки 100 мг №50
Арпімед
Немає в наявності
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Лепонекс®
Таблетки 25 мг №10
Новартіс
Немає в наявності
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Лепонекс®
Таблетки 25 мг №50
Новартіс
Немає в наявності
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Лепонекс®
Таблетки 25 мг №50
Новартіс
Немає в наявності
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Лепонекс®
Таблетки 100 мг блістер №50
Новартіс
Немає в наявності
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Лепонекс®
Таблетки 100 мг блістер №50
Новартіс
Немає в наявності
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Дозування
0.025 г
25 мг
100 мг
Пакування
банка
блістер
контейнер
Кількість штук в упаковці
10
50
Виробник
Novartis
Арпимед
Київський вітамінний завод
Органика
Технолог
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