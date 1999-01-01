Київ
Діазепіни, оксазепіни, тіазепіни і оксепіни
N05A H02

Клозапін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A HДіазепіни, оксазепіни, тіазепіни і оксепіни
N05A H02Клозапін
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Азапін
Азапін
Таблетки 100 мг блістер в пачці №50
Київський вітамінний завод
від 73,16 грн
в 665 аптеках
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Азалептол
Азалептол
Таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
від 75,90 грн
в 541 аптеці
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Азапін
Азапін
Таблетки 25 мг блістер в пачці №50
Київський вітамінний завод
від 24,09 грн
в 436 аптеках
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Азалептол
Азалептол
Таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
від 29,37 грн
в 347 аптеках
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Азалептол
Азалептол
Таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
від 31,11 грн
в 116 аптеках
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Азалептол
Азалептол
Таблетки 100 мг контейнер №50
Технолог
Немає в наявності
Азалептин
Азалептин
Таблетки 0,025 г банка №50
Органіка
Немає в наявності
Азалептин-Арпі
Азалептин-Арпі
Таблетки 100 мг №50
Арпімед
Немає в наявності
Лепонекс®
Лепонекс®
Таблетки 25 мг №10
Новартіс
Немає в наявності
Лепонекс®
Лепонекс®
Таблетки 25 мг №50
Новартіс
Немає в наявності
Лепонекс®
Лепонекс®
Таблетки 25 мг №50
Новартіс
Немає в наявності
Лепонекс®
Лепонекс®
Таблетки 100 мг блістер №50
Новартіс
Немає в наявності
Лепонекс®
Лепонекс®
Таблетки 100 мг блістер №50
Новартіс
Немає в наявності
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