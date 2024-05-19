Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер, №1 - Київ (32291) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 203 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Фармація
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Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Віталюкс
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16