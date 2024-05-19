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Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер, №1 - Київ (32291) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 203 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
57,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
61,84 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (4)
74,10
Економія: -14,33 грн
59,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
50,46 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
86,40
Економія: -26,62 грн
59,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
62,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (5)
85,70
Економія: -25,92 грн
59,78 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
67,40
Економія: -2,02 грн
65,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
85,70
Економія: -25,92 грн
59,78 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (2)
85,70
Економія: -25,92 грн
59,78 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
67,50
Економія: -2,03 грн
65,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
57,29 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
57,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (1)
68,99
Економія: -13,99 грн
55,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
63,00
Економія: -5,04 грн
57,96 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
63,15
Економія: -1,89 грн
61,26 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (1)
57,29 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
67,85
Економія: -2,04 грн
65,81 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
67,40
Економія: -2,02 грн
65,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
57,23 грн