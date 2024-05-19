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Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер, №1 - Київ (79697) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 206 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
41,90
Економія: -13,10 грн
28,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
41,90
Економія: -13,10 грн
28,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
32,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
33,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (16)
45,12
Економія: -16,20 грн
28,92 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
33,06
Економія: -0,18 грн
32,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
26,50 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
45,90
Економія: -14,52 грн
31,38 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
41,90
Економія: -13,10 грн
28,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
41,90
Економія: -13,10 грн
28,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
33,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
42,60
Економія: -13,80 грн
28,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
46,30
Економія: -14,61 грн
31,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (3)
37,63
Економія: -8,71 грн
28,92 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
35,45
Економія: -1,06 грн
34,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (3)
46,30
Економія: -14,61 грн
31,69 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
34,90
Економія: -6,10 грн
28,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
35,45
Економія: -1,06 грн
34,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
30,09 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (1)
41,10
Економія: -12,30 грн
28,80 грн