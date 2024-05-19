Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер, №1 - Київ (79697) Лікарський препарат - ціни
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Київ, пл. Незалежності, 2
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Фармація
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Фармація
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, вул. Хрещатик, 44
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Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Фармація
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Фармація
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Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135