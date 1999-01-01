Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A X

Інші засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болю

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A XІнші засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болю
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Долобене
Долобене
Гель туба 50 г №1
Тева Україна
від 277,01 грн
в 940 аптеках
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Траумель С
Траумель С
Мазь туба 50 г №1
Heel
від 553,00 грн
в 938 аптеках
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Камфорна олія
Камфорна олія
Олія для зовнішнього застосування 10 % флакон 30 мл №1
Віола
від 34,78 грн
в 927 аптеках
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Траумель С гель
Траумель С гель
Гель туба 50 г №1
Heel
від 533,70 грн
в 913 аптеках
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Мазь Др. Тайсса з живокостом
Мазь Др. Тайсса з живокостом
Мазь банка 100 г №1
Натурварен
від 230,21 грн
в 905 аптеках
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Мазь Др. Тайсса з живокостом
Мазь Др. Тайсса з живокостом
Мазь банка 50 г №1
Натурварен
від 143,41 грн
в 894 аптеках
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Апізартрон®
Апізартрон®
Мазь туба 20 г №1
esparma
від 144,99 грн
в 889 аптеках
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Долобене
Долобене
Гель туба 100 г №1
Тева Україна
від 415,21 грн
в 877 аптеках
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Долобене
Долобене
Гель туба 20 г №1
Тева Україна
від 180,28 грн
в 870 аптеках
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Дарфен® гель
Дарфен® гель
Гель туба 50 г №1
Дарниця ФФ
від 194,38 грн
в 835 аптеках
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Кеторол гель
Кеторол гель
Гель 2 % туба 30 г №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 196,00 грн
в 794 аптеках
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Скипидарна мазь
Скипидарна мазь
Мазь туба 25 г №1
Тернофарм
від 25,07 грн
в 771 аптеці
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Дарфен® гель
Дарфен® гель
Гель туба 100 г №1
Дарниця ФФ
від 296,94 грн
в 731 аптеці
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Димексид® Артеріум
Димексид® Артеріум
Розчин нашкірний флакон 50 мл в пачці №1
Галичфарм
від 103,55 грн
в 721 аптеці
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Мускомед
Мускомед
Крем 2,5 мг/г туба 30 г №1
Уорлд Медицин
від 218,17 грн
в 701 аптеці
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Живокост Артолія
Живокост Артолія
Мазь банка 90 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 157,42 грн
в 695 аптеках
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Жовч медична консервована
Жовч медична консервована
Розчин нашкірний пляшка 250 мл №1
Інфузія
від 128,04 грн
в 653 аптеках
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Еспол
Еспол
Мазь туба алюмінієва 30 г в пачці №1
Червона зірка
від 96,68 грн
в 637 аптеках
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Хондра-Сила®
Хондра-Сила®
Мазь 5 % туба 30 г №1
Фармак
від 98,54 грн
в 625 аптеках
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Димексид-ЖФФ
Димексид-ЖФФ
Рідина для зовнішнього застосування 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 68,50 грн
в 618 аптеках
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