Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A B

Капсаїцин та подібні засоби

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A BКапсаїцин та подібні засоби
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Перцю стручкового настойка
Перцю стручкового настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
Віола
від 20,38 грн
в 745 аптеках
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Еспол
Еспол
Мазь туба 30 г в пачці №1
Лубнифарм
від 139,40 грн
в 473 аптеках
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Перцю стручкового настойка
Перцю стручкового настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
Фітофарм
від 28,40 грн
в 3 аптеках
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