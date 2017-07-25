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Biologische Heilmittel Heel
82 препарати
82 препарати
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Повна назва
Виробник: "Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ" (Баден-Баден, Німеччина)
Імпортер
Імпортер: ТОВ "КАСКАД МЕДІКАЛ РЕГІОНИ"
Адреса
03124, м. Київ, вул. Миколи Василенка, 7
Телефон
(044) 451-92-91
Електронна пошта
[email protected]
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Лімфоміозот
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
527,00
грн
в 1147 аптеках
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Енгістол
Таблетки контейнер №50
Heel
від
385,10
грн
в 1147 аптеках
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Вібуркол
Супозиторії №12
Heel
від
387,40
грн
в 1142 аптеках
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Траумель С
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
875,00
грн
в 1132 аптеках
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Траумель С
Таблетки контейнер №50
Heel
від
346,90
грн
в 1097 аптеках
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Траумель С
Мазь туба 50 г №1
Heel
від
535,50
грн
в 1097 аптеках
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Траумель С гель
Гель туба 50 г №1
Heel
від
541,40
грн
в 1090 аптеках
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Лімфоміозот Н
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від
539,75
грн
в 976 аптеках
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Окулохеель
Краплі очні капсули поліетиленові 0.45 мл №15
Heel
від
520,26
грн
в 894 аптеках
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Дискус Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
1384,00
грн
в 893 аптеках
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Цель Т
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Heel
від
1833,53
грн
в 887 аптеках
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Вертігохеель
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
522,20
грн
в 883 аптеках
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Нервохеель
Таблетки контейнер №50
Heel
від
362,90
грн
в 872 аптеках
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Ангін-Хеель С
Таблетки контейнер №50
Heel
від
221,60
грн
в 812 аптеках
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Ехінацея Композитум С
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
935,50
грн
в 793 аптеках
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Еуфорбіум Композитум Назентропфен С
Спрей назальний розпилювач 20 мл №1
Heel
від
466,10
грн
в 791 аптеці
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Церебрум Композитум Н
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
1327,68
грн
в 766 аптеках
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Енгістол
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від
594,50
грн
в 738 аптеках
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Гінекохеель
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
508,87
грн
в 639 аптеках
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Мукоза Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
1201,00
грн
в 639 аптеках
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