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Виробники на літеру “B”

Biologische Heilmittel Heel82 препарати

82 препарати
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Лімфоміозот
Лімфоміозот
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від 527,00 грн
в 1147 аптеках
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Енгістол
Енгістол
Таблетки контейнер №50
Heel
від 385,10 грн
в 1147 аптеках
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Вібуркол
Вібуркол
Супозиторії №12
Heel
від 387,40 грн
в 1142 аптеках
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Траумель С
Траумель С
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 875,00 грн
в 1132 аптеках
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Траумель С
Траумель С
Таблетки контейнер №50
Heel
від 346,90 грн
в 1097 аптеках
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Траумель С
Траумель С
Мазь туба 50 г №1
Heel
від 535,50 грн
в 1097 аптеках
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Траумель С гель
Траумель С гель
Гель туба 50 г №1
Heel
від 541,40 грн
в 1090 аптеках
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Лімфоміозот Н
Лімфоміозот Н
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від 539,75 грн
в 976 аптеках
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Окулохеель
Окулохеель
Краплі очні капсули поліетиленові 0.45 мл №15
Heel
від 520,26 грн
в 894 аптеках
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Дискус Композитум
Дискус Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 1384,00 грн
в 893 аптеках
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Цель Т
Цель Т
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Heel
від 1833,53 грн
в 887 аптеках
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Вертігохеель
Вертігохеель
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від 522,20 грн
в 883 аптеках
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Нервохеель
Нервохеель
Таблетки контейнер №50
Heel
від 362,90 грн
в 872 аптеках
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Ангін-Хеель С
Ангін-Хеель С
Таблетки контейнер №50
Heel
від 221,60 грн
в 812 аптеках
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Ехінацея Композитум С
Ехінацея Композитум С
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 935,50 грн
в 793 аптеках
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Еуфорбіум Композитум Назентропфен С
Еуфорбіум Композитум Назентропфен С
Спрей назальний розпилювач 20 мл №1
Heel
від 466,10 грн
в 791 аптеці
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Церебрум Композитум Н
Церебрум Композитум Н
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 1327,68 грн
в 766 аптеках
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Енгістол
Енгістол
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від 594,50 грн
в 738 аптеках
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Гінекохеель
Гінекохеель
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від 508,87 грн
в 639 аптеках
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Мукоза Композитум
Мукоза Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 1201,00 грн
в 639 аптеках
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