Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A C
Препарати, що містять похідні саліцилової кислоти
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A C
Препарати, що містять похідні саліцилової кислоти
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Репарил®-гель Н
Гель туба 40 г №1
Меда Фарма
від
182,16
грн
в 477 аптеках
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Бом-Бенге мазь
Мазь туба 25 г №1
Тернофарм
від
28,00
грн
в 381 аптеці
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Бом-Бенге мазь
Мазь контейнер 25 г №1
Віола
від
24,81
грн
в 344 аптеках
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Долоксен Фаст
Мазь 61,1 мг/г туба 50 г №1
Euro Lifecare
від
153,01
грн
в 342 аптеках
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Бом-Бенге
Мазь туба 30 г №1
Фітофарм
від
32,82
грн
в 173 аптеках
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Бом-Бенге
Мазь банка 25 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
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Бом-Бенге мазь
Мазь туба ламінатна 30 г №1
Немає в наявності
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Форма випуску
гель
мазь
Дозування
61.1 мг/г
Пакування
банка 25 г
контейнер 25 г
туба 25 г
туба 30 г
туба 40 г
туба 50 г
туба ламінатна 30 г
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Виробник
Euro Lifecare
Meda Pharma
Віола
ТОВ "Тернофарм"
Фітофарм
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