Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A C

Препарати, що містять похідні саліцилової кислоти

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A CПрепарати, що містять похідні саліцилової кислоти
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Репарил®-гель Н
Репарил®-гель Н
Гель туба 40 г №1
Меда Фарма
від 182,16 грн
в 477 аптеках
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Бом-Бенге мазь
Бом-Бенге мазь
Мазь туба 25 г №1
Тернофарм
від 28,00 грн
в 381 аптеці
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Бом-Бенге мазь
Бом-Бенге мазь
Мазь контейнер 25 г №1
Віола
від 24,81 грн
в 344 аптеках
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Долоксен Фаст
Долоксен Фаст
Мазь 61,1 мг/г туба 50 г №1
Euro Lifecare
від 153,01 грн
в 342 аптеках
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Бом-Бенге
Бом-Бенге
Мазь туба 30 г №1
Фітофарм
від 32,82 грн
в 173 аптеках
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Бом-Бенге
Бом-Бенге
Мазь банка 25 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
Бом-Бенге мазь
Бом-Бенге мазь
Мазь туба ламінатна 30 г №1
Немає в наявності
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