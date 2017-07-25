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Виробники на літеру “H”
Heel
82 препарати
82 препарати
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Повна назва
Виробник: "Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ" (Баден-Баден, Німеччина)
Імпортер
Імпортер: ТОВ "КАСКАД МЕДІКАЛ РЕГІОНИ"
Адреса
03124, м. Київ, вул. Миколи Василенка, 7
Телефон
(044) 451-92-91
Електронна пошта
[email protected]
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Лімфоміозот
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
488,12
грн
в 972 аптеках
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Вібуркол
Супозиторії №12
Heel
від
352,52
грн
в 967 аптеках
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Траумель С
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
800,80
грн
в 966 аптеках
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Енгістол
Таблетки контейнер №50
Heel
від
352,74
грн
в 957 аптеках
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Траумель С
Мазь туба 50 г №1
Heel
від
483,45
грн
в 944 аптеках
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Траумель С гель
Гель туба 50 г №1
Heel
від
492,31
грн
в 921 аптеці
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Траумель С
Таблетки контейнер №50
Heel
від
318,38
грн
в 917 аптеках
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Лімфоміозот Н
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від
510,55
грн
в 870 аптеках
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Дискус Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
1252,60
грн
в 866 аптеках
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Цель Т
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Heel
від
1792,80
грн
в 848 аптеках
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Вертігохеель
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
489,16
грн
в 831 аптеці
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Окулохеель
Краплі очні капсули поліетиленові 0.45 мл №15
Heel
від
475,97
грн
в 825 аптеках
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Ангін-Хеель С
Таблетки контейнер №50
Heel
від
299,40
грн
в 819 аптеках
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Нервохеель
Таблетки контейнер №50
Heel
від
340,66
грн
в 782 аптеках
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Еуфорбіум Композитум Назентропфен С
Спрей назальний розпилювач 20 мл №1
Heel
від
415,94
грн
в 763 аптеках
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Ехінацея Композитум С
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
893,30
грн
в 754 аптеках
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Церебрум Композитум Н
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
1275,40
грн
в 738 аптеках
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Грип-Хеель
Таблетки контейнер №50
Heel
від
305,58
грн
в 725 аптеках
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Енгістол
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від
594,50
грн
в 723 аптеках
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Гінекохеель
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
482,72
грн
в 615 аптеках
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