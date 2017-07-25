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Виробники на літеру “H”

Heel82 препарати

82 препарати
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Лімфоміозот
Лімфоміозот
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від 488,12 грн
в 972 аптеках
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Вібуркол
Вібуркол
Супозиторії №12
Heel
від 352,52 грн
в 967 аптеках
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Траумель С
Траумель С
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 800,80 грн
в 966 аптеках
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Енгістол
Енгістол
Таблетки контейнер №50
Heel
від 352,74 грн
в 957 аптеках
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Траумель С
Траумель С
Мазь туба 50 г №1
Heel
від 483,45 грн
в 944 аптеках
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Траумель С гель
Траумель С гель
Гель туба 50 г №1
Heel
від 492,31 грн
в 921 аптеці
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Траумель С
Траумель С
Таблетки контейнер №50
Heel
від 318,38 грн
в 917 аптеках
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Лімфоміозот Н
Лімфоміозот Н
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від 510,55 грн
в 870 аптеках
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Дискус Композитум
Дискус Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 1252,60 грн
в 866 аптеках
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Цель Т
Цель Т
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Heel
від 1792,80 грн
в 848 аптеках
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Вертігохеель
Вертігохеель
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від 489,16 грн
в 831 аптеці
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Окулохеель
Окулохеель
Краплі очні капсули поліетиленові 0.45 мл №15
Heel
від 475,97 грн
в 825 аптеках
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Ангін-Хеель С
Ангін-Хеель С
Таблетки контейнер №50
Heel
від 299,40 грн
в 819 аптеках
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Нервохеель
Нервохеель
Таблетки контейнер №50
Heel
від 340,66 грн
в 782 аптеках
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Еуфорбіум Композитум Назентропфен С
Еуфорбіум Композитум Назентропфен С
Спрей назальний розпилювач 20 мл №1
Heel
від 415,94 грн
в 763 аптеках
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Ехінацея Композитум С
Ехінацея Композитум С
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 893,30 грн
в 754 аптеках
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Церебрум Композитум Н
Церебрум Композитум Н
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 1275,40 грн
в 738 аптеках
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Грип-Хеель
Грип-Хеель
Таблетки контейнер №50
Heel
від 305,58 грн
в 725 аптеках
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Енгістол
Енгістол
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від 594,50 грн
в 723 аптеках
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Гінекохеель
Гінекохеель
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від 482,72 грн
в 615 аптеках
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