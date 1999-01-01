Київ
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A X
Інші імуностимулятори
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L03
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A X
Інші імуностимулятори
L03A X03
Вакцина BCG
L03A X13
Глатирамер ацетат
L03A X15
Міфамуртид
L03A X16
Плериксафор
L03A X18
Криданімод
L03A X25**
Ехінацея
L03A X29**
Інші препарати
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Анаферон дитячий
Таблетки блістер у картонній коробці №20
Матеріа Медика-Україна
від
150,88
грн
в 901 аптеці
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Анаферон
Таблетки блістер у картонній коробці №20
Матеріа Медика-Україна
від
140,07
грн
в 864 аптеках
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Ехінацеї настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
Віола
від
16,14
грн
в 832 аптеках
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Ехінацея Композитум С
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
934,30
грн
в 746 аптеках
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Есберітокс
Таблетки 3,2 мг блістер №40
Alpen Pharma AG
від
214,42
грн
в 591 аптеці
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Респіброн
Таблетки сублінгвальні №10
Мілі Хелскере
від
428,00
грн
в 530 аптеках
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Ербісол®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
від
823,10
грн
в 505 аптеках
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Оверін®
Розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл блістер у пачці №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
від
856,96
грн
в 477 аптеках
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Ехінацея-Астрафарм
Таблетки 100 мг блістер №20
Астрафарм
від
123,26
грн
в 471 аптеці
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Імуноплюс
Таблетки 100 мг блістер №20
Київський вітамінний завод
від
48,17
грн
в 424 аптеках
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Тималін
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон у блістері у пачці №10
ФЗ "Біофарма"
від
208,79
грн
в 411 аптеці
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Ліастен®
Таблетки 2 мг блістер №20
Ензим
від
1557,60
грн
в 400 аптеках
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Ехінацея-Лубнифарм
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №20
Лубнифарм
від
107,80
грн
в 340 аптеках
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Ербісол® Екстра
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
від
792,39
грн
в 339 аптеках
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Ліастен®
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,002 г флакон №5
Ензим
від
2231,73
грн
в 334 аптеках
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Есберітокс
Таблетки 3,2 мг блістер №60
Alpen Pharma AG
від
259,64
грн
в 328 аптеках
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Іммунал®
Таблетки 80 мг блістер №20
Sandoz
від
160,40
грн
в 324 аптеках
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Меркурід
Гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
від
240,80
грн
в 304 аптеках
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Респіброн
Таблетки сублінгвальні №30
Мілі Хелскере
від
1218,72
грн
в 304 аптеках
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Ехінацеї настойка
Настоянка 50 мл флакон тм arbor vitae №1
від
27,90
грн
в 296 аптеках інших міст
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Форма випуску
гран.
екстракт
екстракт рідк. д/перорал. заст
збір
капс.
крап. д/перорал. застос.
крап. д/перорал. і місц. заст.
крап. орал.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
настоянка
пор. д/конц. д/дисперс. д/инф.
пор. д/п р-ну для в/м введ.
пор. д/п сусп.
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
сироп
суп. ректал.
табл.
табл. в/о
табл. сублінгв.
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Дозування
0.1 г
0.002 г
0.6 мг
1 %
1 мг
2 мг
3 %
3.2 мг
4 мг
10 доз
10 мг
10 мл
20 мг/мл
25 мг
30 мл
40 мг/мл
40 мл
50 мл
80 мг
100 мг
100 мл
250 мг/2 мл
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Пакування
амп. 0.5 мг
амп. 1 мл
амп. 2 мл
амп. 2.2 мл
баночка 20 г
блістер
блістер у пачці
контейнер 20 г
попер. заповн. шприц 1 мл
стрип
туба 1 г
фл.
фл. 1.2 мл
фл. 200 мл
фл. скляний
фл.-крапельн. 10 мл
фл.-крапельн. 30 мл
фл.-крапельн. 50 мл
фільтр-пакет 2 г
шприц 1 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Alpen Pharma AG
Aventis Pasteur
Guna
Mistral Capital Management
Pekana Naturheilmittel
Sandoz
Sanum-Kehlbeck
Synthaverse S.A.
Takeda Italia
Євразія
Астрафарм
Биофарма ФЗ
Віола
ГБ-Фарма
Галичфарм
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Гетеро Лабс Лімітед
Ензим
Київський вітамінний завод
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Консалтинговая группа Бизнесон
Лабораторія Ербіс
Лубнифарм
Материа Медика-Украина
Меркурид
Мілі Хелскере Лімітед
Містрал Кепітал Менеджмент
НІР
Натурварен
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Селвім
Сэлвим
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Тева Україна
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
ФарКоС
Хеель
ЭРБИС
Эйм
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