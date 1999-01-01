Київ
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A X

Інші імуностимулятори

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L03ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03AІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A XІнші імуностимулятори
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Анаферон дитячий
Анаферон дитячий
Таблетки блістер у картонній коробці №20
Матеріа Медика-Україна
від 150,88 грн
в 901 аптеці
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Анаферон
Анаферон
Таблетки блістер у картонній коробці №20
Матеріа Медика-Україна
від 140,07 грн
в 864 аптеках
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Ехінацеї настойка
Ехінацеї настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
Віола
від 16,14 грн
в 832 аптеках
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Ехінацея Композитум С
Ехінацея Композитум С
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 934,30 грн
в 746 аптеках
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Есберітокс
Есберітокс
Таблетки 3,2 мг блістер №40
Alpen Pharma AG
від 214,42 грн
в 591 аптеці
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Респіброн
Респіброн
Таблетки сублінгвальні №10
Мілі Хелскере
від 428,00 грн
в 530 аптеках
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Ербісол®
Ербісол®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
від 823,10 грн
в 505 аптеках
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Оверін®
Оверін®
Розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл блістер у пачці №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
від 856,96 грн
в 477 аптеках
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Ехінацея-Астрафарм
Ехінацея-Астрафарм
Таблетки 100 мг блістер №20
Астрафарм
від 123,26 грн
в 471 аптеці
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Імуноплюс
Імуноплюс
Таблетки 100 мг блістер №20
Київський вітамінний завод
від 48,17 грн
в 424 аптеках
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Тималін
Тималін
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон у блістері у пачці №10
ФЗ "Біофарма"
від 208,79 грн
в 411 аптеці
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Ліастен®
Ліастен®
Таблетки 2 мг блістер №20
Ензим
від 1557,60 грн
в 400 аптеках
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Ехінацея-Лубнифарм
Ехінацея-Лубнифарм
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №20
Лубнифарм
від 107,80 грн
в 340 аптеках
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Ербісол® Екстра
Ербісол® Екстра
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
від 792,39 грн
в 339 аптеках
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Ліастен®
Ліастен®
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,002 г флакон №5
Ензим
від 2231,73 грн
в 334 аптеках
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Есберітокс
Есберітокс
Таблетки 3,2 мг блістер №60
Alpen Pharma AG
від 259,64 грн
в 328 аптеках
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Іммунал®
Іммунал®
Таблетки 80 мг блістер №20
Sandoz
від 160,40 грн
в 324 аптеках
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Меркурід
Меркурід
Гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
від 240,80 грн
в 304 аптеках
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Респіброн
Респіброн
Таблетки сублінгвальні №30
Мілі Хелскере
від 1218,72 грн
в 304 аптеках
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Ехінацеї настойка
Ехінацеї настойка
Настоянка 50 мл флакон тм arbor vitae №1
від 27,90 грн
в 296 аптеках інших міст
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