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L03A X13
Глатирамер ацетат
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
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Глатирамер ацетат
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Копаксон 40
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл шприц 1 мл у картонній коробці №12
Тева Україна
від
9080,09
грн
в 9 аптеках
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Глатирамеру ацетат-Віста
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл попередньо заповнений шприц 1 мл у блістері в коробці №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Глатирамеру ацетат-Віста
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл попередньо заповнений шприц 1 мл у блістері в коробці №12
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Копаксон®-Тева
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл шприц 1 мл №28
Тева Україна
Немає в наявності
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Дозування
20 мг/мл
40 мг/мл
Пакування
попер. заповн. шприц 1 мл
шприц 1 мл
Кількість штук в упаковці
12
28
Виробник
Mistral Capital Management
Містрал Кепітал Менеджмент
Тева Україна
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