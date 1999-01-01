Київ
Інші імуностимулятори
L03A X13

Глатирамер ацетат

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L03ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
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L03A XІнші імуностимулятори
L03A X13Глатирамер ацетат
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Копаксон 40
Копаксон 40
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл шприц 1 мл у картонній коробці №12
Тева Україна
від 9080,09 грн
в 9 аптеках
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Глатирамеру ацетат-Віста
Глатирамеру ацетат-Віста
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл попередньо заповнений шприц 1 мл у блістері в коробці №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Глатирамеру ацетат-Віста
Глатирамеру ацетат-Віста
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл попередньо заповнений шприц 1 мл у блістері в коробці №12
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Копаксон®-Тева
Копаксон®-Тева
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл шприц 1 мл №28
Тева Україна
Немає в наявності
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