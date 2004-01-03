Виробник: ЕНЗИФАРМ ФКЕнзифарм ФК
24321, Вінницька обл., Ладижин, вул. Хлібозаводська, 3
+380434369660
Міпровіт Ензифарм Капсули, блістер, № 30 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
від 235,31 грн
Флорафан Капсули, контейнер полімерний, № 30 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
від 455,90 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Міпровіт Ензифарм Капсули, блістер, № 30 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
від 235,31 грн
Флорафан Капсули, контейнер полімерний, № 30 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
від 455,90 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції