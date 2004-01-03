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Список виробниківЕЕНЗИФАРМ ФК

Виробник: ЕНЗИФАРМ ФК

Ензифарм ФК
24321, Вінницька обл., Ладижин, вул. Хлібозаводська, 3
+380434369660
www.enzipharm.com
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Знайдено: 11 препаратів
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули, № 30; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
БІОСЕВЕН ЛАКТО Капсули, № 30 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
В 171 аптеці
від 279,15 грн
Ціни в аптеках
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули, № 30; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ Капсули, № 30 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
В 91 аптеці
від 240,50 грн
Ціни в аптеках
Гастромуніл капсули, блістер, № 30; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Гастромуніл Капсули, блістер, № 30 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
В 52 аптеках
від 343,25 грн
Ціни в аптеках
Гепатомуніл® капсули, № 30; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Гепатомуніл® Капсули, № 30 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
В 195 аптеках
від 211,27 грн
Ціни в аптеках
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули, № 30; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ Капсули, № 30 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
В 80 аптеках
від 254,05 грн
Ціни в аптеках
Міпровіт Ензифарм капсули, блістер, № 30; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Міпровіт Ензифарм Капсули, блістер, № 30 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
В 48 аптеках
від 235,31 грн
Ціни в аптеках
Флорафан капсули, блістер, № 30; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Флорафан Капсули, блістер, № 30 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
В 110 аптеках
від 388,48 грн
Ціни в аптеках
Флорафан капсули, контейнер полімерний, № 30; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Флорафан Капсули, контейнер полімерний, № 30 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
В 1 аптеці
від 455,90 грн
Ціни в аптеках
Бластомуніл® порошок для приготування ін'єкційного розчину, 0,6 мг, флакон, № 5; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Бластомуніл® Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 0,6 мг, флакон, № 5 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Немає в наявності
Гепатомуніл® капсули, № 10; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Гепатомуніл® Капсули, № 10 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Немає в наявності
Гепатомуніл® капсули, № 60; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Гепатомуніл® Капсули, № 60 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
24321, Вінницька обл., Ладижин, вул. Хлібозаводська, 3
+380434369660
www.enzipharm.com
Знайдено: 11 препаратів
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули, № 30; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
БІОСЕВЕН ЛАКТО Капсули, № 30 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
В 171 аптеці
від 279,15 грн
Ціни в аптеках
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули, № 30; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ Капсули, № 30 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
В 91 аптеці
від 240,50 грн
Ціни в аптеках
Гастромуніл капсули, блістер, № 30; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Гастромуніл Капсули, блістер, № 30 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
В 52 аптеках
від 343,25 грн
Ціни в аптеках
Гепатомуніл® капсули, № 30; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Гепатомуніл® Капсули, № 30 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
В 195 аптеках
від 211,27 грн
Ціни в аптеках
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули, № 30; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ Капсули, № 30 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
В 80 аптеках
від 254,05 грн
Ціни в аптеках
Міпровіт Ензифарм капсули, блістер, № 30; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Міпровіт Ензифарм Капсули, блістер, № 30 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
В 48 аптеках
від 235,31 грн
Ціни в аптеках
Флорафан капсули, блістер, № 30; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Флорафан Капсули, блістер, № 30 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
В 110 аптеках
від 388,48 грн
Ціни в аптеках
Флорафан капсули, контейнер полімерний, № 30; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Флорафан Капсули, контейнер полімерний, № 30 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
В 1 аптеці
від 455,90 грн
Ціни в аптеках
Бластомуніл® порошок для приготування ін'єкційного розчину, 0,6 мг, флакон, № 5; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Бластомуніл® Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 0,6 мг, флакон, № 5 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Немає в наявності
Гепатомуніл® капсули, № 10; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Гепатомуніл® Капсули, № 10 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Немає в наявності
Гепатомуніл® капсули, № 60; ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Гепатомуніл® Капсули, № 60 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції